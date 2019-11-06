Demokrasiyi savunmalıyız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDemokrasiyi savunmalıyız
GeriGündem Demokrasiyi savunmalıyız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Demokrasiyi savunmalıyız

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Demokrasiyi savunmalıyız
Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında geçen hafta tahliye edilen CHP PM üyesi Eren Erdem’le birlikte oturdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasiyi savunmak zorundayız. Kayyım atamalarını bu bağlamda eleştirdik. AK Partili belediye başkanları görevden alındığında da eleştirdik” dedi. Kılıçdaroğlu, dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

KELEPÇE DOĞRU DEĞİL

“Benim düşüncemle bir başkasının düşüncesi farklı olabilir ama hep birlikte bu ülkenin çıkarları için mücadele ediyoruz. Eğer bu mücadeleyi yapıyorsak bizim gibi düşünmeyenler için de demokrasiyi savunmak zorundayız. Kayyım atamalarını bu bağlamda eleştirdik. AK Partili belediye başkanları görevden alındığında da eleştirdik. Demokrasi hepimizin ortak paydası olmak zorundadır. Yerlerine kayyım atanan belediye başkanlarının kelepçelenip 10 saat ayrı ayrı hücrelerde bir başka kente gönderilmeleri de doğru değildir. Üstelik sevk ettiğiniz araçta kelepçe vuruyorsunuz.

DİLE GETİRMEK GÖREVİMİZ

RTÜK diye bir kuruluşumuz var. Bir üyemiz vardı Sayın Faruk Bildirici. Baktı ki RTÜK Başkanı yasalara aykırı gelir sağlıyor, atandığı yönetim kurullarından istifa etmesi gerektiğini söylüyor ve ‘İstifa etmezseniz yasaya göre üyeliğiniz düşer’ diyor. Sen misin dillendiren diyorlar, oturuyor 6 kişi RTÜK üyeliğini düşürüyor. Sanıyorlar ki biz bundan vazgeçeceğiz, sanıyorlar ki, oradaki üyemiz aynı iddiaları sürdürmeyecek, sanıyorlar ki bundan sonra gelen üyeler de aynı iddiaları sürdürmeyecekler. Aynı iddiaları kararlılıkla ve azimle sürdüreceğiz.

ÖKSÜZ NEDEN YAKALANMADI

15 Temmuz sonrası bir kişinin ismini defalarca dile getirdim. Bunun adı Adil Öksüz’dü. Adil Öksüz’ün kayınpederini, herkesi buldular Adil Öksüz’ü bulamadılar. Bulmak istemediler. Onun için 15 Temmuz darbe girişimi aydınlanmış değildir. 15 Temmuz darbe girişimi Adil Öksüz yakalanmadan aydınlanamaz. Adil Öksüz’ü kaçıranların tamamı şimdi serbest bırakıldı. Hava Harp Okulu öğrencileri, yazarlar, avukatlar niye içerde? Bu mudur adalet?

FARKLI YERDE OLURDU

Suriye’de stratejik hatalar yaptılar. 7 madde halinde paylaşmak istiyorum. Birinci madde; AK Parti Dışişleri Bakanlığı’nı hem devre dışı bırakmış, hem de bakanlığı liyakatsiz kadrolarla doldurmuştur. İki; Türkiye, ‘Suriye’ye demokrasiyi getireceğiz’ söylemi ile emperyal güçlerin Ortadoğu’daki taşeronluğuna soyunmuştur. Üçüncüsü; IŞİD’e katılan on binlerce militanın Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmesine göz yumulmuştur. Dördüncüsü; Musul Başkonsolosluğu’nun basılmasına usulen tepki verilmiştir. Beşincisi; Suriye’deki Türkiye’ye ait vatan toprağını terör örgütü IŞİD’e teslim etmek. Altıncı hata; Türkiye, çok haklı olarak IŞİD’la mücadeleyi öncelikli hedef olarak gündemine alsaydı ve bu mücadeleyi verseydi, BM’deki konumu güçlenecek ve ayrıca insanlığa sağladığı büyük yararlarla, dünyanın gözünde olumlu anlamda çok farklı bir yerde olacaktı. Yedinci hata; Barış Pınarı harekâtının Türkiye’nin güvenliği için yapılan bir operasyon olduğunu anlatmak yerine, bir fetih söylemiyle dünyaya anlatmaya kalkmıştır Erdoğan.

HANİ ÇÖP SEPETİNDEYDİ

ABD Başkanı Trump’tan, Türk milletinin şanını ve şerefini ayaklar altına alan bir mektup geldi. Erdoğan’ın açıklaması şu; giderken mektubu götürecek. Ne demek? Hani çöp sepetindeydi? Cebine koyacaksın, ABD’ye gideceksin, beraber götüreceksin. Mektubu vereceksen çok basit. Aynı karşılıklılık ilkesine göre vereceksin. ABD büyükelçisine çağıracak, ‘Mektubu alın kim yazdıysa misliyle iade edin’.”

 

 

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle