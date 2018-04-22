Demokrasiyi inşa borcumuz var

HUKUK KORUYAN BİR KAPI

“Anadolu’nun Avrupa’ya açılan kapısının Balkan ve Rumeli olduğunu biliyoruz. O kapı demokrasinin güçlenmesi kapısıdır. O kapı hiçbir zaman devlet yöntemini bir kişiye veren bir kapı değildir. O kapı hakkı hukuku adaleti koruyan kapıdır. Demokrasimiz güçlenecekse bunu birlikte yapacağız. TBMM Milli Kurtuluş Mücadelesi’nde bile Gazi Mustafa Kemal’e sürekli ‘Başkomutanlık’ unvanı vermemiştir. Bir kişinin iradesi parlamentoya, yargıya, inançları ayırmak için toplumun üzerine gölge olarak düşüyor. Bizim bu konuda Rumeli ve Balkanlar’ı örnek almamız lazım. O insanların demokrasi, hoşgörüye ne kadar önem verdiğini görmemiz lazım. Ayrışmayı değil birlikte olmayı, kavgayı değil barış içinde birlikte yaşamayı savunacağız.



DAHA GÜZEL BİR TÜRKİYE

24 Haziran’da hepimiz daha güzel, daha hoşgörülü bir Türkiye’ye uyanacağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğreneceğiz. Farklı düşüncedeki insanların yan yana gelip herkesi nasıl kucaklayacağını öğreneceğiz. Benim görevim var ama bu ülkede yaşayan herkesin Cumhuriyet’e borcu var. O borcumuz Cumhuriyet’i demokrasi ile inşa etme borcudur. Bu borcu yerine getirmek bu ülke insanlarının namus borcudur. Demokrasiyi savunmak, kuvvetler ayrımını savunmak, yargıyı siyasallaştırmamak, üniversitelerin bilim ürettiği bir Türkiye’yi inşa etmek, üniversite hocalarının kapının önüne konulduğu değil baş tacı edildiği bir ülke hepimizin amacı olmalıdır.”



MERAL AKŞENER'LE GİZLİ GÖRÜŞME

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, önceki gün İYİ Parti Lideri Meral Akşener’le İstanbul’da gizlice görüştüğü ortaya çıktı. Görüşmede İYİ Parti ile ittifak ve cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili konular masaya yatırıldı. İki partinin seçimlere birlikte girerek, İYİ Parti’nin TBMM’de grup kurması B planı olarak gündeme geldi. Görüşmede ayrıca cumhurbaşkanlığı seçiminde her partinin kendi adayı ile birinci tura katılarak ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında kalan adaya destek verilmesi seçenek olarak ele alındı. Ayrıca seçim güvenliğine yönelik çalışmalar da görüşüldü. Bugün CHP ve İYİ Parti heyetlerinin bir araya gelerek teknik detayları görüşmesi bekleniyor. / ANKARA