Demokrasinin şafağında büyük ve güçlü Türkiye

Tarihimizin en büyük ihaneti 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenmiştir. Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti ile sokakları, caddeleri, meydanları dolduran aziz milletimiz, haftalarca meydanlarda milli irade nöbeti tutarak dünyada eşi görülmemiş demokratik bir duruş sergilemiştir.

Milli iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, o menfur geceyi yaşatan darbeci hainlere karşı destansı bir mücadele vererek hürriyet ve demokrasimize sahip çıktığını bütün dünyaya göstermiştir.

15 Temmuz ihanet girişimini gerçekleştiren FETÖ terör örgütü mensubu teröristlere karşı tek yürek olan necip milletimiz, vatanına, devletine ve bayrağına sahip çıkarak ikinci bir İstiklal Mücadelesi vermiştir. Milli iradeyi gasp etmek isteyen işbirlikçi hainlerin menhus emellerine ulaşmaları engellenmiştir.

O gece 251 vatan evladı şehit olmuştur. 2 bin 193 kardeşimiz de yaralanarak gazilik payesi elde etmişlerdir. İnancımıza göre ‘şehitlik’ ve ‘gazilik’ en ulvi makamlardır. Şehitlik makamına erişen kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Gazi kardeşlerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler temenni ediyorum.

İki yıl önce gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin aziz milletimizin azimli ve kararlı mücadelesiyle başarısızlığa uğratılması, hukukun üstünlüğü, demokrasinin yaşatılması ve bağımsızlığımızın korunması adına en önemli kazancımız olmuştur.

Milli tarihimize yeni bir destan olarak kaydedilen ‘O Gece’ hafızalarımızda ve hatıralarımızda daima kalacaktır. Milli birliğimize kasteden hiçbir ihanet şebekesi bu topraklarda yaşama imkânı bulamayacaktır. Kahraman güvenlik güçlerimiz, kolluk kuvvetlerimiz, adli teşkilatımız, necip milletimizin de desteği ile hukukun üstünlüğü ilkesinden ayrılmadan, adalet mekanizmasını çalıştırarak emniyet ve asayişimizi temin etmeyi sürdüreceklerdir.

Bizler, hürriyet ve istiklalimizi korumak gayesiyle vatanını canından aziz bilip hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan necip bir milletin mensuplarıyız. Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyen asker üniforması giymiş teröristlerin ihanetine karşı bizlere yeni bir Çanakkale Destanı yazdıran necip milletimizin bir ferdi olmaktan büyük gurur duyuyorum.

15 Temmuz ihanet girişimi sonrasında yürütülen bütün çalışmalar aziz milletimizin hukukunu yeniden üstün kılmak için yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerin tamamı üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçmek içindir.

Türkiye’de artık darbeler dönemi kapanmıştır. İnsan haklarını korumak ve demokrasiyi güçlü kılmak için aldığımız tedbirler kısa sürede sonuçlarını verecektir. Hiç kimse şanlı milletimizin bileğini bükemeyecek ve Türkiye, bölgesinde ve dünyada saygınlığını artırarak devam ettirecektir.

Diğer terör örgütlerine karşı olduğu gibi FETÖ terör örgütüne yönelik olarak da hukuk içinde mücadelemiz hız kesmeden devam etmektedir. Türkiye, yeni bir geleceğin şafağında daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.