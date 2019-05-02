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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
02.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Demokrasilerde oyunun kuralı bellidir'

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'Demokrasilerde oyunun kuralı bellidir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesini isteyip, “MHP, YSK’nın alacağı karara maşeri vicdana uygun olması kaydıyla elbette saygı gösterecektir” sözlerine yanıt verdi.

Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “İstanbul Büyükşehir Belediye koltuğundan seçimle kalkmayı kabullenemiyorlar. Hukuk bir hakkın suiistimalini korumaz. Bahçeli’nin içini rahat ettirmek için oyların tamamını bir de kendisine saydırmak gerekiyor. Millet, Ekrem İmamoğlu’nu belediye başkanı seçti. Bunu kabul etmeleri ve içlerine sindirmeleri lazım. Yoksa sandıktan bu beyler çıkana kadar milletin önüne sürekli sandık mı getirilecek? Sandıktan çıkan sonucu, milletin iradesini siyasi mühendislikle masada değiştirmenin peşindeler. Bunu bir kere 7 Haziran-1 Kasım arasında yaptılar. O arada millete büyük sıkıntılar yaşattılar. Maşeri vicdan sandıkla gelenin, sandıkla gitmek istememesinden rahatsız olur. Sayın Bahçeli, aslında milletin ne dediğinin sizin için önemi yok, oyunun kurallarını beğenmiyorsunuz, kendi aranızda tek kale maç yapın. Demokrasilerde oyunun kuralı bellidir, sandıkla gelen sandıkla gidecektir.” 

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