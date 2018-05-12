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    'Demokrasi sınavı sanal âlemde değil sandıktadır'

    Gizem KARAKIŞ
    12.05.2018 - 00:07 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, “Birileri, ana muhalefet, sanal âlemde sanal mesajlarla bırakın ‘Tamam’ desin dursun. Biz ne diyoruz: ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz. Demokrasi sınavı sanal âlemde değil, sandıktadır” dedi. Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları 5’inci Olağan Kongresi’nde şunları söyledi:

    KATAKULLİYLE İŞİMİZ OLMAZ
    “Bizim hileli işlerle, katakulliyle işimiz olmaz, demokrasi sınavı sanal âlemde değil sandıktadır. Sandığa gidilecek ve sınavı herkes verecek. Algı operasyonlarıyla sonuç çıkmaz, 12 seçimden alnının akıyla çıkan AK Parti’nin adresi sanal hesaplar değil sandıktır. Kandil’den, Pensilvanya’dan talimat alanların, medet umanların bu hevesleri sandığın içinde kalacak, bunu buradan ilan ediyorum. AK Parti gençliği, ruhunu emperyalistlere kiralayanlarla değil ülkesine, milletine ve bayrağına gönül verenlerle birliktedir. Türkiye’nin pırlanta gençliği, Türkiye düşmanlarına değil, kendi kaderine, kendi liderine, Recep Tayyip Erdoğan’a tabidir, liderine sahip çıkacaktır.”

    ERMENİSTAN AÇIKLAMASI
    Başbakan Yıldırım, Ulus’taki Melike Hatun Camisi’nde kıldığı cuma namazı sonrası, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın “Türkiye’yle iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz” açıklamalarını değerlendirdi: “Ermenistan yıllardan beri Türkiye’ye yönelik hasmane tutumundan vazgeçiyorsa, yeni bir sayfa açmak istiyorsa, bunlarla ilgili detayları görüp ona göre karşılık veririz.” 

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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