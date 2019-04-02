Demokrasi kazanınca herkes kazanır
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yerel seçim sonuçlarını, “Demokrasi kazandı, demokrasi kazanınca herkes kazanır” sözleriyle değerlendirdi.
Geçmişte şaibe üzerinden provakasyon yapmaya çalışanların da günah çıkarması gereken bir seçim olduğunu belirten Bostancı, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Bu seçimler tıpkı diğer seçimler gibi açık şeffaf şekilde yapılmıştır. Her şeyden önce demokrasinin kazandığı, kurumlara güven konusunda herhangi bir problemin olmadığı, iktidar ilişkilerinde yegane söz sahibi olanın sadece ve sadece millet olduğu bir kez daha, seçimi nasıl yorumlarsanız yorumlayın ortadır. Geçmiş dönemlerde sonuçlara yönelik şaibe üzerinden provokasyon yapmaya çalışanların da herhalde bir günah çıkarması gereken bir seçim oldu.
CUMHUR İTTİFAKI BAŞARILI
Kanaatimce demokrasi kazandı. Elbette demokrasi kazanınca Türkiye kazanır, herkes kazanır. Bu seçimlerde farklı değerlendirmeler yapabilecek neticeler var. Her şeyden önce Cumhur İttifakı başarılıdır, 24 Haziran’daki konumu korumaktadır. Önümüzdeki 4.5 yıl içerisinde başta ekonomi meseleleri olmak üzere iktidarın çok geniş bir program gündemi vardır. Bu çerçevede kurumlar arasındaki kurallara dayalı ilişkiyi esas alan, ortak kader ve gelecek duygusunu her zaman siyasetin baş meselesi olarak gören, siyasi tartışmaları da bunun altında ve bu bağlamda mütalaa eden bir anlayışla yola devam edeceğiz.”
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