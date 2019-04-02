Demokrasi kazanınca herkes kazanır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDemokrasi kazanınca herkes kazanır
GeriGündem Demokrasi kazanınca herkes kazanır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Turan YILMAZ/ANKARA
02.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Demokrasi kazanınca herkes kazanır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Demokrasi kazanınca herkes kazanır

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yerel seçim sonuçlarını, “Demokrasi kazandı, demokrasi kazanınca herkes kazanır” sözleriyle değerlendirdi.

Geçmişte şaibe üzerinden provakasyon yapmaya çalışanların da günah çıkarması gereken bir seçim olduğunu belirten Bostancı, Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Bu seçimler tıpkı diğer seçimler gibi açık şeffaf şekilde yapılmıştır. Her şeyden önce demokrasinin kazandığı, kurumlara güven konusunda herhangi bir problemin olmadığı, iktidar ilişkilerinde yegane söz sahibi olanın sadece ve sadece millet olduğu bir kez daha, seçimi nasıl yorumlarsanız yorumlayın ortadır. Geçmiş dönemlerde sonuçlara yönelik şaibe üzerinden provokasyon yapmaya çalışanların da herhalde bir günah çıkarması gereken bir seçim oldu.

CUMHUR İTTİFAKI BAŞARILI

Kanaatimce demokrasi kazandı. Elbette demokrasi kazanınca Türkiye kazanır, herkes kazanır. Bu seçimlerde farklı değerlendirmeler yapabilecek neticeler var. Her şeyden önce Cumhur İttifakı başarılıdır, 24 Haziran’daki konumu korumaktadır. Önümüzdeki 4.5 yıl içerisinde başta ekonomi meseleleri olmak üzere iktidarın çok geniş bir program gündemi vardır. Bu çerçevede kurumlar arasındaki kurallara dayalı ilişkiyi esas alan, ortak kader ve gelecek duygusunu her zaman siyasetin baş meselesi olarak gören, siyasi tartışmaları da bunun altında ve bu bağlamda mütalaa eden bir anlayışla yola devam edeceğiz.” 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Oy veren her vatandaşımızın hakkını savunmak vazifemizdir"

Ekrem İmamoğlu: Kimsenin tek bir oyunun hakkını yemem

AK Parti İl Başkanı Şenocak duyurmuştu... İşte o belgeler

"İptal oylar sonucu değiştirebilir"