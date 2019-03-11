Demokrasi için mücadele ediyoruz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki günkü Muğla programı dönüşünde gazetecilerle sohbetinde özetle şöyle dedi:
(İzmir Bayraklı’da CHP’nin seçim bürosuna saldırı) Bize daha önce bir duyum gelmişti. CHP’nin düzenlediği mitinglere, CHP seçim bürolarına saldırı yapılacak diye. O saldırıyı İzmir’de gördük. Demokratik olmayan bir süreç içerinde demokrasi mücadelesi veriyoruz. Demokrasiyi ülkeye getirmek için mücadele ediyoruz.
(31 Mart sonrası) Yeni parti ayrı bir şey. Demokratik ülkede insanlar yeni parti kurabilir. Önemli olan şu; ekonomik krizi ötelemek için önlemleri almadılar. Erdoğan 1 Nisan’dan sonra daha sert önlemler almak zorunda kalacak.”
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