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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCUANKARA
15.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz’

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‘Demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Büyük Türk milletine söz veriyorum, demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz” dedi.

Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında özetle şöyle konuştu:

“6 Mayıs 2019’da YSK üzerinden aziz milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. Her türlü darbeyi reddedeceğiz. 28 Şubat’ta Sayın Erdoğan yine talimatlı mahkeme kararıyla belediye başkanlığından uzaklaştırıldı. O gün hukuksuzluğa maruz kaldığında, nasıl Sayın Erdoğan’ın yanında durduysak bugün de hukuksuzluğa karşı Ekrem İmamoğlu’nun yanında duracağız. Koca koca adamların uydurdukları oy çalma ya da sahte seçmen iddiaları doğru çıkmadı. Bıkmadan bunu anlatacağız. İktidar partilerine şunu soracağız: İYİ Parti’nin Bursa Mustafakemalpaşa’da ayrı gerekçeyle yaptığı itirazı reddedip İstanbul’da neden iptal kararı verdiniz? Milletimizin aklıyla alay etmeyi bırakın. Türk milleti sandığı devirenleri hiçbir zaman affetmemiştir. Mesele artık İYİ Parti ile AK Parti ya da Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında bir yarış olmaktan çıkmıştır. Mesele darbe ile demokrasi arasında tercih yapma meselesidir.”

YAVAŞ’TAN ZİYARET

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ PartiLideri Meral Akşener’i makamında ziyaret etti. Yavaş, çıkışta gazetecilere şunları söyledi:“19 Mayıs etkinliklerimiz var. Bu sene 100’üncü yılı Ankara’da coşkuyla kutlamak istiyoruz. Akşam da Haluk Levent konserimiz vardı, kendisini konsere de davet ettim.”

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