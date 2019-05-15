‘Demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Büyük Türk milletine söz veriyorum, demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğiz” dedi.
Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında özetle şöyle konuştu:
“6 Mayıs 2019’da YSK üzerinden aziz milletimizin iradesine darbe yapılmıştır. Her türlü darbeyi reddedeceğiz. 28 Şubat’ta Sayın Erdoğan yine talimatlı mahkeme kararıyla belediye başkanlığından uzaklaştırıldı. O gün hukuksuzluğa maruz kaldığında, nasıl Sayın Erdoğan’ın yanında durduysak bugün de hukuksuzluğa karşı Ekrem İmamoğlu’nun yanında duracağız. Koca koca adamların uydurdukları oy çalma ya da sahte seçmen iddiaları doğru çıkmadı. Bıkmadan bunu anlatacağız. İktidar partilerine şunu soracağız: İYİ Parti’nin Bursa Mustafakemalpaşa’da ayrı gerekçeyle yaptığı itirazı reddedip İstanbul’da neden iptal kararı verdiniz? Milletimizin aklıyla alay etmeyi bırakın. Türk milleti sandığı devirenleri hiçbir zaman affetmemiştir. Mesele artık İYİ Parti ile AK Parti ya da Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında bir yarış olmaktan çıkmıştır. Mesele darbe ile demokrasi arasında tercih yapma meselesidir.”
YAVAŞ’TAN ZİYARET
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ PartiLideri Meral Akşener’i makamında ziyaret etti. Yavaş, çıkışta gazetecilere şunları söyledi:“19 Mayıs etkinliklerimiz var. Bu sene 100’üncü yılı Ankara’da coşkuyla kutlamak istiyoruz. Akşam da Haluk Levent konserimiz vardı, kendisini konsere de davet ettim.”
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