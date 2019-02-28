‘Demode eğitim anlayışlarını değiştirecek’
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda başlattığı tasarım-beceri atölyelerinin demode eğitim anlayışlarını değiştireceğini belirtti.
Emine Erdoğan, tasarım beceri atölyeleri tanıtım programında şunları söyledi:
TÜKENMEYEN IŞIK KAYNAĞI
“İyi eğitimli bir gençliğe sahip toplumlar, geleceğini tüm yönleriyle garanti altına almış olurlar. Çünkü eğitim, gücü tükenmeyen bir ışık kaynağı gibi her yeri aydınlatır. Ülkemizin geleceğinin harcı, çocuklarımızın bilgi ve becerilerinden karılacak. Bu harcı zenginleştirmek de bizim, hepimizin görevi. Her gün yeni bir dünyaya, yeni ihtiyaçlarla uyanıyoruz. Zaman, eskiye göre çok daha hızlı akıyor. O nedenle, bu yarışı, yeniliklere çabuk ayak uyduranlar kazanacak. Tasarım-beceri atölyelerini bu anlamda öncü bir çalışma olarak görüyorum. Tasarım-beceri atölyeleri, çocuklarımıza, öğrendiklerini aynı anda pratiğe dökebilecekleri bir imkân sağlayacak. Çocukların mesleki deneyimle erken yaşta tanışması mümkün olacak. Evlatlarımızın, üniversite mezuniyeti ve askerlikten sonra hayata atılacağını söyleriz hep. İnsan beklerse melekelerini törpülemiş olur. Sorumluluk almakta zorlanırlar. Sadece testlerde skor elde etmeye çalışan, zihni birçok bilgiyle dolu fakat hayata karşı çekingen kişilikler ortaya çıkar.”
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