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Demirtaş'tan 'Ketıl Sohbeti'

ANKARA
23.06.2018 - 01:22 | Son Güncelleme:

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, önceki gün Twitter’daki e- mitinginin ardından dün de “Ketılsohbeti” yaparak takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Demirtaş’ın sorulara yanıtları özetle şöyle:

“(Seçim günü YSK ve AA önünde toplanma olacak mı?) Sandık başlarında ve Seçim Kurullarında sayım esnasın oylara sahip çıkılırsa paniğe ve kaygıya gerek kalmaz. Bu tedbirlerin alındığına inanıyorum. Sandığınıza, oyunuza sahip çıkın.

SEVGİ KHK’SI
(Sevdiğim adam görücü usulü ile evlendi, bu adalet mi canım başkanım?) Sana da, görücü usulü evlendirilene de yazık olmuş. ‘Seven alsın seveni’ diye bir KHK çıkaracağız. (İçeride refah seviyeniz nasıl, buzdolabı var mı?) Biz tutuklandığımızda buzdolabı henüz icat edilmemişti, nasıl bir şey bilmiyoruz. Erdoğan diye biri icat etmiş sanırım ama henüz cezaevlerine verilmedi. Çok şanslısınız, ne diyeyim. (Dünya Kupası yorumu) Dünya Kupası’nda benim moralim sıfır sıfır sıfır. Arjantin dün akşam 3 tane yedi. Zaten enflasyonları olmuş yüzde 3 bin, bu da yapılır mı Allah aşkına? Zalım Hırvatlar. Demirtaş’ın el yazısıyla yazıp yönelttiği sorular da şöyle: “Korkma Bağır şarkısı nasıl olmuş beğenildi mi? Seçim bürolarındaki atmosfer nasıl?

Etiketler: Selahattin Demirtaş , gazetehaberleri , secim2018 , son dakika , haberler
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