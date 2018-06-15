Demirtaş’la ilgili talimat iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili konuşmasında YSK’ya talimat verdiğine ilişkin bir ifade bulunmadığını savunan Güven, “YSK’ya verilmiş bir talimat yok. Ondan da bahsedilmiyor. Tutuklu bulunan Demirtaş, cezaevinde çekim yapılmasını istemiş, YSK da buna uygun kararı verdi. Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuyla ilgili bize bir talimatı kesinlikle olmadı” dedi. Demirtaş’ın tutuklu bulunması nedeniyle avukatı aracılığıyla YSK’ya yapılan başvuruda, ‘propaganda hakkını kullanacağı belirtilerek, bu konuda kolaylık sağlanmasının istendiğini’ aktaran Güven, avukatlar tarafından aynı anda Adalet Bakanlığı’na da TRT konuşmasının tutuklu bulunduğu cezaevinde çekilmesi talepli dilekçe verildiğini belirtti. Adalet Bakanlığı’nca dilekçenin YSK’ya iletilmesi sonrasında başvuruyla ilgili karar verdiklerini dile getiren Güven, "Madem Demirtaş’ın avukatları TRT konuşmasının cezaevinde çekilmesini istiyor biz de orada çekelim dedik, bu yönde karar aldık, TRT ekibini oraya gönderdik. Kararımızı ne şekilde aldığımız belli. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’ın TRT’deki propaganda konuşmasıyla ilgili YSK’ya talimat verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu.