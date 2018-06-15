Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Demirtaş’la ilgili talimat iddiasını yalanladı

    Demirtaş’la ilgili talimat iddiasını yalanladı

    AA
    15.06.2018 - 21:44 | Son Güncelleme:

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’de propaganda konuşması yapmasıyla ilgili kendilerine talimat verildiği iddialarını yalanladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili konuşmasında YSK’ya talimat verdiğine ilişkin bir ifade bulunmadığını savunan Güven, “YSK’ya verilmiş bir talimat yok. Ondan da bahsedilmiyor. Tutuklu bulunan Demirtaş, cezaevinde çekim yapılmasını istemiş, YSK da buna uygun kararı verdi. Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuyla ilgili bize bir talimatı kesinlikle olmadı” dedi. Demirtaş’ın tutuklu bulunması nedeniyle avukatı aracılığıyla YSK’ya yapılan başvuruda, ‘propaganda hakkını kullanacağı belirtilerek, bu konuda kolaylık sağlanmasının istendiğini’ aktaran Güven, avukatlar tarafından aynı anda Adalet Bakanlığı’na da TRT konuşmasının tutuklu bulunduğu cezaevinde çekilmesi talepli dilekçe verildiğini belirtti. Adalet Bakanlığı’nca dilekçenin YSK’ya iletilmesi sonrasında başvuruyla ilgili karar verdiklerini dile getiren Güven, "Madem Demirtaş’ın avukatları TRT konuşmasının cezaevinde çekilmesini istiyor biz de orada çekelim dedik, bu yönde karar aldık, TRT ekibini oraya gönderdik. Kararımızı ne şekilde aldığımız belli. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş’ın TRT’deki propaganda konuşmasıyla ilgili YSK’ya talimat verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Yüksek Seçim Kurulu , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri