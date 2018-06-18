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    Demirtaş'ın propaganda konuşmasına sert tepki

    Hürriyet Haber
    18.06.2018 - 11:25 | Son Güncelleme:

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş'ın TRT'deki propaganda konuşmasına tepki gösterdi. Soylu, "TRT’deki propaganda konuşmasında bizim için 'bir oyluk canları var' diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Hepimizi ölümle tehdit ediyor" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber’de konuştu.

    İşte Soylu’nun konuşmasından satır başları:

    Ben dün Demirtaş’ın TRT’deki propaganda konuşmasını dinledim. Ruh hali ortadan kalkmış. Bir cümle söylüyor.

    TRT’deki propaganda konuşmasında bizim için 'bir oyluk canları var' diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Hepimizi ölümle tehdit ediyor.

    SURUÇ'TAKİ OLAY

    İbrahim Halil Yıldız esnaf ziyareti yapıyor. 1 liralık çarşılar var. Orada seçim çalışması yapıyor.

    Esnafa gidiyor. Ben görüntüleri izledim.
    İbrahim Halil yıldız tek cümle söylemiyor. Karşı taraftaki adam sürekli konuşuyor.

    Ve en sonunda eliyle siz buradan çıkın gidin yapıyor.
    Söylediği sözler arasında “Ben PKK’lıyım siz bu dükkana nasıl girersiniz. Artık sizin işini bitti” gibi burada söyleyemeyeceğim galiz değerlendirmeleri yaptıktan sonra İbrahim Halil yıldız, müşteriler de var onların içinde bozulmamak için orada incik boncukla uğraşıyor.

    Sonra İbrahim Halil yıldız arkasını dönüp giderken birisi arkadan vuruyor ve orada arbede başlıyor.

    Allahtan İbrahim Halil yıldız kendisini dışarı atıyor ve arbede daha büyük bir hale geliyor.
    Bir hazırlık olduğu çok belli. Silahlar sopalar hepsi var.

    CUDİ OPERASYONU

    Cudi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi. Saat 06.55'te görüntü aldılar, 8.50'de operasyon icra ettiler.

    ADİL ÖKSÜZ İDDİALARI

    Bizde bilgiler var ama burada söyleyemeyiz. Adil Öksüz bir müddet öncesine kadar Almanya’daydı. Bir yere gidip gitmediğine dair herhangi bir değerlendirmemiz yok. Almanların sızdırdığı bilgiler yanlış değil.

    TÜRKİYE'Yİ ÜZEN YAVRU KÖPEĞİN ÖLÜMÜ

    Elimizde iş makinesiyle yapıldığına dair görüntü var. Çok da acı görüntüler var. İş makinesi olduğu kesin. İnsanın içinin kaldıramayacağı görüntüler var.

    Bize ilk gelen bilgi düzgün bir kesi olduğu yönündeydi olayın görüntüleri ortaya çıkınca bunu bir iş makinesi olduğu belli oldu.

    Etiketler: son dakika , haberler
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