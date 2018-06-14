'Demirtaş'ın adaylığı bence yanlış gelişme'

YAPMADIK REZİLLİK BIRAKMADILAR

“BİZ Trabzon’un karşısına cumhur ittifakı ile geliyoruz. Peki onlar kiminle karşınıza geliyor? Yanlarında, arkalarında, önlerinde kimler var? Milletvekili transferinden seçmen dağıtımına kadar yapmadık rezillik bırakmadılar. Bunlar siyaseti rezil ettiler, mahvettiler. Bunlar milli iradeyi siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak kadar demokrasiye ihanet içindeler.



BU MİLLETİN HİZMETKâRIYIM

(Muharrem İnce’nin ‘Beyaz Türk’ eleştirisine karşılık) Çıkmış diyor ki, ‘Ben zenci Türklerdenim, Erdoğan beyaz Türk’. Yahu ne dersen de bunlar tutmaz. Ben bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman ‘Beyaz Türk’ olmakla övünmedim. Bu milletin hizmetkârı olmakla övündüm.



KEK DİYORUM KEKLİK ANLIYOR

Seçimlere MHP ile yani ülkücü arkadaşlarımızla ittifakla giriyoruz. Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun yadigarı alperenler de var. Buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum. Bazıları alavere dalavere yapıyor, kimse bu oyuna gelmesin.

Bu ana muhalefet benim kıraathane ifademden hâlâ bir şey anlamadı. Kıraathane deyince bunlar kumarhane anlıyor. Kıraathane, okuma evi, okuma yeri demek. O kötü alışkanlıklardan onları kurtaralım istiyoruz. Çocuklarımız elden gidiyor ya... Onları kurtarmak için 100, 200, 400, 800 metrekare bu tür millet kıraathaneleri yapacağız.



ATLA, EŞEKLE Mİ TAŞIYACAKSINIZ

Birileri meydan meydan gezip ‘Turist sayısını şu kadar arttıracağız’ diyor. Ama aynı kişiler havalimanlarının inşasına, yeni yollar, köprüler, tüneller yapılmasına karşı çıkıyor mu? Aynı kişiler inşaat sektörünün gelişmesine, yani oteller, tesisler yapılmasına da karşı çıkıyor mu? Ya bu nasıl iş? Ülkeye gelen turistleri dağlardan, bayırlardan atla, eşekle mi taşıyacaksınız, sokakta mı yatıracaksınız? Bunlar yıkım ekibi, yıkmayı iş yapmak sanıyorlar. Bay Muharrem ‘öğretmenlik yaptım’ diyor. İnsaf, o dönemlerden haberin yok mu? Dürüst ol. Geçmişte üniversiteleri terör yuvalarına dönüştürmek, gençlerimizi birbirine kırdırmak dışında ne yapmış bu CHP zihniyeti?



BANA GÖRE BU YANLIŞ GELİŞME

Adaylığı açıklandı, beyefendi Edirne’deki terör örgütlerinin desteğindeki bir kişiyi ziyaret etti. Ne oldu şimdi? Söylediği laf şu, ‘Cumhurbaşkanı adayı ya bırak’. Ne demek ‘Cumhurbaşkanı adayı ya bırak’. Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bana göre bu yanlış bir gelişme. İnşallah bunun da düzeltilmesi lazım. Neymiş, mahkûm değil, tutukluymuş. Tutukluluğun nedeni çok önemli. Bu CHP Ankara’dan İstanbul’a Kandil’in destekledikleriyle beraber yürümedi mi? Yürüdü. Bunlara şimdi gerekli ders verilmeyecek mi?



GENÇLERE TATİLDE İŞ

‘Biz üniversiteyi bedava yapacağız’ diyor. Üniversite zaten bedava Bay Muharrem. Bundan da haberin yok. Bay Muharrem, güya sen öğretmenlikten gelmişsin. Gençlerimize yeni bir müjdemiz var. Önümüzdeki dönemde her yıl 100 bin gencimize, eğitimlerini sürdürdükleri şehirde, yaz tatilinde, 3 aylık dönemde, asgari ücret karşılığında sosyal çalışma imkânı getiriyoruz. Bunların bursu biraz daha yükselmiş oluyor. Gençlerimiz ağaç dikmeden üniversiteye hazırlık kursuna, yaşlı bakımından kodlama yazılım eğitimine kadar geniş bir alanda görev alacaklar.



FINDIK SIKINTISINA ÇÖZÜM

Bay Kemal ‘çiftçi aç, çiftçiye bir şey verilmedi’ diyor. Bu yıl fındık nasıl? Ne durumdayız, verim iyi mi? Fındıkla ilgili bazı sıkıntıların olduğundan arkadaşlarım haberdar etti. Üreticilerimizi mağdur etmeyecek bir çözümü de inşallah seçimin ardından bulacağız. Şu engelli kardeşlerimize verdiğimiz destek nereden gidiyor; işte bu büyümeden gidiyor. Hastaneler, yollar, köprüler, okullar neyle yapılıyor? Büyüyen, kasası güçlü olan bu milli bütçeden yapılıyor. Ama bizim milli bütçe dışında da kaynaklarımız var ayrı, sen anlamazsın o işten. 16 senedir biz öyle buralara geldik.”



EREN'İN ANNESİNE EV ANAHTARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Trabzon’daki mitingi sırasında Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos’ta PKK’lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü kürsüye çıkardı. Erdoğan, Ayşe Bülbül’e Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle alınan evin anahtarını takdim etti.