Demirtaş’a yeniden tutuklama talebine ret
Silahlı terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz eden savcının yeniden tutuklama talebini bir üst mahkeme reddetti.
Demirtaş hakkında, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 2 Eylül’de adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmesi üzerine savcı, bir üst mahkeme olan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz etmişti. İtirazı dün inceleyen Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını yerinde görerek Demirtaş’ın yeniden tutuklanma talebini reddetti. Bu karar sonucunda Demirtaş’ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına tutuksuz devam edilecek. Ancak Demirtaş daha önce İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan verilen ve kesinleşen 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle tahliye edilmemişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş’ın kesinleşen mahkûmiyetine ilişkin itiraz başvurusu ile ilgili 18 Eylül’de Strazburg’da duruşma yapacak.
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