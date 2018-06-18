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    Demirtaş: Yaşadıklarımız sadece fragman

    Ceylan SEVER / İSTANBUL
    18.06.2018 - 01:18 | Son Güncelleme:

    HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İstanbul mitingini Bakırköy’deki pazar alanında yaptı. Alanı dolduran HDP’liler, saat 17.00’de başlayan mitingde, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın konuşmasını bekledi. Kalabalık, Selahattin Demirtaş maskeleri taktı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Ahmet Türk’ün konuşması ardından Demirtaş’ın TRT’deki konuşması alanda da yayınlandı.

    Demirtaş, TRT’deki 10 dakikalık propaganda konuşmasında özetle şunları söyledi:

    “Bugünlerde yaşadıklarımız, tek adam rejiminin sadece fragmanıdır. Filmin asıl korkunç bölümü henüz başlamadı bile. İşte 24 Haziran’da, bu korku atmosferinin başlayıp başlamayacağına, siz kendi oylarınızla karar vereceksiniz. Bu kararınızın demokrasiden ve özgürlüklerden yana olacağından kuşkum yoktur. Sonu belirsiz, karanlık bir tünele girmeden önce önümüzde ciddi bir fırsat var. Bu fırsatı hep birlikte doğru değerlendireceğiz ve göreceksiniz, ülkemizi bu uçurumun kenarından çekip alacağız. Bunların bir oyluk canları vardır. 24 Haziran’da sandığa atacağınız zarfın içine demokrasi istediğinizi gösteren 2 pusulayı, HDP ve Demirtaş oylarını koyun, gerisini bize bırakın. Seçim akşamı sandıklar açıldığında görün bakalım, o ha bire size parmak sallayıp, damarları çıkıncaya kadar bağıran sahte kabadayılar ne hale geliyor. Kendini dünya lideri zanneden üçüncü sınıf kasaba politikacılarına güzel bir ders verme fırsatını kaçırmayın. Bizi hapisle, hücreyle, ölümle korkutacaklarını zannedenler kendi gölgelerinden korkar hale geldiler. Onları kendi korkularıyla baş başa bırakıp, bizler, el ele güneşli güzel günlere yürüyelim.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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