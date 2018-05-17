Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Demirtaş mal beyanını açıkladı

    Demirtaş mal beyanını açıkladı

    ANKARA
    17.05.2018 - 22:35 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI adayı, HDP İstanbul Milletvekili Selahattin Demirtaş, kampanya sürecinde şeffaflık taleplerine karşı kişisel mal beyanını açıkladı.

    Demirtaş, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum” diyerek beyanını mesaj attı. Demirtaş, mal beyanını “300 bin TL değerinde bir konut. 55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil. Yüzlerce kitap, binlerce mektup. Ve bir diploma :)” diye sıraladı. Demirtaş ayrıca, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1997-1998 döneminde mezun olduğuna dair diplomasına ait görsele açıklamasında yer verdi.

    Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten 4 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın dünkü duruşmasına ise seçim çalışmaları nedeniyle katılamadığını belirten mazeret dilekçesi gönderdi.

    Etiketler: gazetehaberleri , mal beyanı , selahattin demirtaş , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri