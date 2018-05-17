Demirtaş mal beyanını açıkladı

Demirtaş, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum” diyerek beyanını mesaj attı. Demirtaş, mal beyanını “300 bin TL değerinde bir konut. 55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil. Yüzlerce kitap, binlerce mektup. Ve bir diploma :)” diye sıraladı. Demirtaş ayrıca, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1997-1998 döneminde mezun olduğuna dair diplomasına ait görsele açıklamasında yer verdi.

Edirne Cezaevi’nde bulunan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaretten 4 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın dünkü duruşmasına ise seçim çalışmaları nedeniyle katılamadığını belirten mazeret dilekçesi gönderdi.