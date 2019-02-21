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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Demirtaş kararına ‘çelişkili’ itirazı

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Demirtaş kararına ‘çelişkili’ itirazı

TÜRKİYE, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2’nci Dairesi’nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili ihlal kararına itiraz etti. Türkiye’nin itirazında, AİHM’nin Demirtaş’ın tutuklanması için ‘makul’ şüphe bulunduğu tespitine rağmen tutukluluğunun devamında ‘gizli amaç olduğu’ değerlendirmesinin çelişki olduğu savunuldu.

AİHM, Demirtaş’ın 2017’de açtığı davada Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) üç maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti. AİHM, “tutukluluğa son vermek için bütün tedbirleri alma görevinin davalı devlete ait olduğuna” karar vermişti. Demirtaş’ın yargılandığı mahkeme tahliye talebini reddederken, Türkiye de AİHM kararına itiraz etti.

İLKEYE AYKIRI

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan itiraz, AİHM Büyük Daire’ye sunulurken usul ve esas yönünden itiraz edildi. Usul itirazlarında; başvurudan sonra gerçekleşen olayların karara gerekçe yapılması nedeniyle silahların eşitliği ilkesine aykırı hareket edildiği, başvurunun hassas nitelikte ve yüksek profilli davalardan olmasına rağmen hükümete basitleştirilmiş usulle bildirilmiş olmasının usule uygun olmadığı yer aldı.
Esasa ilişkin itirazında ise kararda çelişkiler bulunduğu, Demirtaş’ın tutuklanmasında makul şüphe olduğu tespiti yapılmasına rağmen tutukluluğun devamının yeterli gerekçelere dayanmadığı ve ‘gizli bir amaç olduğu değerlendirmesinin çelişkili olduğu’ savunuldu. AİHS 18’inci maddenin ihlaline ilişkin olarak aranması gereken ispat eşiğinin son derece yüksek olmasına rağmen, başvuranın tutuklanmasında ve tutukluluğunun devamında gizli bir amaç olduğu iddiasını ispatlayamadığı ileri sürüldü. 

 

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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