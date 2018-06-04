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    Demirtaş için TRT başvurusu

    Ferit ASLAN/DHA
    04.06.2018 - 21:20 | Son Güncelleme:

    HDP, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’de yapacağı seçim propaganda çekimi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurarak, bu hakkın kullanılması konusunda gerekli koşulların sağlanmasını istedi.

    HDP’nin YSK temsilcisi Mehmet Tiryaki, bu konuda yetkili olan YSK'dan başvurularına olumlu bir yanıt beklediklerini belirterek, çekimlerin büyük ihtimalle cezaevinde yapılabileceğini söyledi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Selahattin Demirtaş , Demirtaş , gündem
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