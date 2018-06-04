Demirtaş için TRT başvurusu

HDP, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın TRT’de yapacağı seçim propaganda çekimi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurarak, bu hakkın kullanılması konusunda gerekli koşulların sağlanmasını istedi.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.