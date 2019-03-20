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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU - ANKARA
20.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Demirtaş davası yeniden: AİHM Türkiye’nin temyiz başvurusunu kabul etti

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Demirtaş davası yeniden: AİHM Türkiye’nin temyiz başvurusunu kabul etti

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili ihlal kararına karşı Türkiye’nin temyiz başvurusunu dün kabul etti. Büyük Daire, Demirtaş için verilen ‘tutuklulukta makul sürenin aşılması ve tahliye’ kararını yeniden ele alacak.

Adalet Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, AİHM’nin Türkiye davalarına bakan 2. Dairesi, Demirtaş’ın bireysel başvurusunu kabul ederek, 20 Kasım 2018’de ihlal kararı vermişti. AİHM, ‘Demirtaş’ın tutukluluğunun makul şüpheye dayanmadığı’ ve ‘Anayasa Mahkemesi tarafından başvuranın bireysel başvurusuyla ilgili incelemenin kısa sürede tamamlanmadığı’ yönündeki şikâyetleri açısından bir ihlal olmadığını hüküm altına alırken, ‘Başvuranın tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle serbest seçim hakkının ihlali’ ve ‘Görünürün dışında gizli ve siyasi bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği’ gerekçesiyle ihlal kararı almıştı. AİHM, “Başvuranın ‘derhal tahliye edilmesi’ için hükümetin gerekli tedbirleri alması gerektiğini” belirtmişti.

TÜRKİYE İTİRAZINDA NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanlığı da 18 Şubat’ta, ‘davanın AİHM Büyük Daire tarafından incelenmesi’ talebiyle Türkiye adına karara itiraz etmişti. Türkiye gibi Demirtaş da kararın AİHM Büyük Dairesi’nce görülmesini istemişti. Türkiye’nin itirazında, “Bahsi geçen kararın birçok açıdan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yorumu ve uygulanması bakımından ciddi sorunlara yol açabileceği, davanın karmaşık olması ve birçok hususun AİHM tarafından ilk kez bir karar ile değerlendirilmiş olması, davanın başvuranın kimliği bakımından yüksek profilli bir dava niteliği taşıması ve bu tür davaların AİHM yerleşik uygulamalarına göre Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiği” belirtilmişti. Bunun AİHM’nin benzer nitelikteki önceki kararları ile çelişkili olduğu savunulmuştu.

5 HÂKİMLİ KURUL KABUL ETTİ

Türkiye’nin itirazını inceleyen Büyük Daire bünyesinde beş hâkimden oluşan Kurul, 19 Mart tarihli kararla davanın AİHM Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiğine karar verdi. Bu kararla, Demirtaş davası Büyük Daire’ye taşındı. Davanın görülmesine Büyük Daire’de yeniden başlanacak. Başvurucu Demirtaş’a ve Hükümet’e davayla ilgili görüşleri yeniden sorulacak. AİHM tarafından belirlenecek bir tarihte bu dava ile ilgili Strazburg’da duruşma yapılacak ve yeni bir karar verilecek. Kurul, Büyük Daire’ye yapılan taleplerin yüzde 95’inden fazlasını reddettiğinden, Türkiye’nin itirazının kabul edilmesinin büyük önem taşıdığı bildirildi.

TEMYİZ REDDEDİLİRSE NE OLACAK

AİHM Büyük Daire, Türkiye’nin temyizi itirazını reddederse, karar sözleşme hukuku açısından kesinleşecek ve uygulanmasının takibi için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne iletilecek. Kararın uygulanması için devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının atması gereken adımların takibi, Bakanlar Komitesi tarafından yapılacak.

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