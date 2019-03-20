Demirtaş davası yeniden: AİHM Türkiye’nin temyiz başvurusunu kabul etti

Adalet Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, AİHM’nin Türkiye davalarına bakan 2. Dairesi, Demirtaş’ın bireysel başvurusunu kabul ederek, 20 Kasım 2018’de ihlal kararı vermişti. AİHM, ‘Demirtaş’ın tutukluluğunun makul şüpheye dayanmadığı’ ve ‘Anayasa Mahkemesi tarafından başvuranın bireysel başvurusuyla ilgili incelemenin kısa sürede tamamlanmadığı’ yönündeki şikâyetleri açısından bir ihlal olmadığını hüküm altına alırken, ‘Başvuranın tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle serbest seçim hakkının ihlali’ ve ‘Görünürün dışında gizli ve siyasi bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği’ gerekçesiyle ihlal kararı almıştı. AİHM, “Başvuranın ‘derhal tahliye edilmesi’ için hükümetin gerekli tedbirleri alması gerektiğini” belirtmişti.

TÜRKİYE İTİRAZINDA NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanlığı da 18 Şubat’ta, ‘davanın AİHM Büyük Daire tarafından incelenmesi’ talebiyle Türkiye adına karara itiraz etmişti. Türkiye gibi Demirtaş da kararın AİHM Büyük Dairesi’nce görülmesini istemişti. Türkiye’nin itirazında, “Bahsi geçen kararın birçok açıdan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yorumu ve uygulanması bakımından ciddi sorunlara yol açabileceği, davanın karmaşık olması ve birçok hususun AİHM tarafından ilk kez bir karar ile değerlendirilmiş olması, davanın başvuranın kimliği bakımından yüksek profilli bir dava niteliği taşıması ve bu tür davaların AİHM yerleşik uygulamalarına göre Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiği” belirtilmişti. Bunun AİHM’nin benzer nitelikteki önceki kararları ile çelişkili olduğu savunulmuştu.

5 HÂKİMLİ KURUL KABUL ETTİ

Türkiye’nin itirazını inceleyen Büyük Daire bünyesinde beş hâkimden oluşan Kurul, 19 Mart tarihli kararla davanın AİHM Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiğine karar verdi. Bu kararla, Demirtaş davası Büyük Daire’ye taşındı. Davanın görülmesine Büyük Daire’de yeniden başlanacak. Başvurucu Demirtaş’a ve Hükümet’e davayla ilgili görüşleri yeniden sorulacak. AİHM tarafından belirlenecek bir tarihte bu dava ile ilgili Strazburg’da duruşma yapılacak ve yeni bir karar verilecek. Kurul, Büyük Daire’ye yapılan taleplerin yüzde 95’inden fazlasını reddettiğinden, Türkiye’nin itirazının kabul edilmesinin büyük önem taşıdığı bildirildi.

TEMYİZ REDDEDİLİRSE NE OLACAK

AİHM Büyük Daire, Türkiye’nin temyizi itirazını reddederse, karar sözleşme hukuku açısından kesinleşecek ve uygulanmasının takibi için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne iletilecek. Kararın uygulanması için devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının atması gereken adımların takibi, Bakanlar Komitesi tarafından yapılacak.