Demirtaş: 2’nci tura kalacağım ve biz kazanacağız

HDP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterdiği, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu Selahattin Demirtaş, adaylığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarını avukatı aracıyla paylaşarak "Bu koşullarda aday olmak benim tercihim değil" diyen HDP eski Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Demirtaş, "Beni ve arkadaşlarımı, suçsuz ve haksız yere tutuklatanların yarattığı bir sonuçtur bu. Ancak ben tutuklu da olsam halka karşı sorumluluğumu yerine getirmek için elimdeki her imkânı kullanırım. Aslında ben bir siyasi rehineyim, tutuklu falan değilim. Hakkımdaki suçlamaların tamamı konuşmalarımdan ibarettir. Bu bir hukuk rezaleti ve skandalıdır. Halkımız ve tabanımız bu skandalı kabul etmedikleri için benim ve siyasi rehine konumundaki diğer HDP'li ve DBP'li arkadaşlarımın halen onların iradesini temsil ettiğini göstermek için tabii ki seçimi kazanabilecek tek demokrat adayın da ben olduğuma inandıkları için beni önerdiler" dedi.

''HDP, YSK’DAN BAZI TALEPLERDE BULUNACAK''

Seçim kampanyasında gençlere ve kadınlara güvendiğini belirten Demirtaş, "Buradaki koşullar çok zor ve imkân adına hiçbir şey yok. Avukatlarım ve HDP, YSK'dan bazı taleplerde bulunacaklar yakın zamanda. TRT'den propaganda, mitinglere video konferans ile veya bizzat katılım gibi şeyler. Ama asıl kampanya öncüleri, genç arkadaşlarım ve kadınlar olacak" diye konuştu.

''2’NCİ TURA KALACAĞIM''

Seçimlerin 2’nci tura kalacağını vurgulayan Demirtaş, "Ben kesinlikle 2’nci tura kalacağım. Bu konuda çok iddialıyım. 2’nci turda da herkesin desteğini alacağımdan emin olabilirsiniz. Türkiye’nin aydınlık yarınları ve gerçek bir demokrasi için bütün ezilenlerin, yoksulların, ötekilerin, adalet arayanların temsili, benim şahsımda HDP'de gerçekleşecek. Seçimi biz kazanacağız. 2’nci turda herkes Demirtaş’ı görecek. Herkesin desteğini şimdiden bekliyorum. Ben saraya falan çıkmak için aday değilim. Seçilirsem Çankaya’da yürütürüm çalışmalarımı.Edirne Cezaevi’nden Çankaya'ya giden en kestirme yol, halkın vicdanından geçiyor. Ben halka güveniyorum, inanıyorum. Seçimi biz kazanacağız" dedi.

CHP’Yİ ELEŞTİRDİ

Selahattin Demirtaş, seçim ittifakı ile ilgili değerlendirmede bulunurken CHP’yi eleştirdi.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu noktada CHP’nin daha açık davranması, demokrasi, birlikte yaşam ve ortak gelecek için daha iyi sonuçlar çıkarabilirdi. Bu, sonuçta kendilerinin tercihi. Bizim meşruiyetimizin sınırlarını AKP'nin trolleri değil halk belirlemiştir. Kimse de bunu yok sayamaz. CHP kendi ilkeleriyle hareket etmek yerine AKP’nin yarattığı suni korkulara teslim olmayı tercih etti. Biz buna saygı duyarız ama yanlış bulduğumuzu da söyleriz. Kaldı ki, bizim ne şiddetle ve silahla ne de ülkenin bölünmesi projeleriyle asla ilişkimiz olmadığını ve olmayacağını herkes bugün daha net görürken, CHP’nin AKP trollerine göre hareket etmesi üzücüdür. Biz kendi işimize bakacağız."

''SİSTEMİ BAŞTAN SONA DEMOKRATİKLEŞTİRECEĞİZ''

Propaganda sürecinde ’en radikal demokrasi programı’ ile sahaya ineceklerini belirten Demirtaş, şöyle dedi:

"Biz en radikal demokrasi programı ile sahaya ineceğiz. Tek adam rejimine karşı sadece parlamenter sistemi savunmak yeterli değildir. Bir defa, parlamenter sistem olacaksa, bu da eskisi gibi olmaz. Siyasi Partiler Yasası, TBMM İçtüzüğü, Seçim Yasası, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, gösteri ve örgütlenme hakkı gibi konularda en demokratik değişiklikleri yapıp sistemi baştan sona demokratikleştireceğiz. Belediye ve il genel meclislerini, sivil toplumu güçlendirip yetkilerini arttıracak, yargıyı tümüyle yürütmeden ayırıp tam bağımsız hale getireceğiz. Biz seçilirsek Cumhurbaşkanı eskisinden daha sembolik bir hale gelecek. Halkın ve ülkenin birliğini, dışarıda da devleti temsil edecek; fazla da yetkisi olmayacak."

''GÜL ALENİ BİR ÇABA YÜRÜTEBİLİRDİ''

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığı konusundaki tartışmalara da değinen Demirtaş, "Tartışmaları ve gelişmeleri ben de burada izledim. Bunlar doğal tartışmalardır. Ancak daha açık ve şeffaf yürümeliydi. Bu konuda çalışma yürütenler, meşru bir iş yaptıklarını unutarak gizliliği abarttılar ve çok dar bir alana sıkıştırıp, bu görüşmeleri yürüttüler. Zaten Sayın Gül de ortaklaşma olmadığını görerek aday olmayacağını açıkladı. Sayın Gül'ün kendisi ortaklaşma bekliyor idiyse, bu doğrultuda kendisi de aleni bir çaba yürütebilirdi. Yine de kendi tercihidir, bir şey diyemem. En son açıklamasında altını çizdiği kaygıları ve dikkat çektiği noktaları önemsiyorum. Hukukun üstünlüğü, barış ve adalet için bizler de yoğun çaba sarf ediyoruz. Sanırım toplum, seçim döneminde kendisinden bu yönlü açık bir tutum bekleyecektir. Aday olmamış olması, bu sorumluluğunu yerine getirmesi noktasında engel teşkil etmiyor nihayetinde" diye konuştu.