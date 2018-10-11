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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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11.10.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

Demirören, WAN-IFRA yönetim kurulunda

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Demirören, WAN-IFRA yönetim kurulunda

Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye’yi temsil etmek üzere Dünya Gazeteler ve Haber Yayıncıları Birliği’nin (WAN-IFRA) yönetim kuruluna seçildi.

DÜNYA Gazeteler ve Haber Yayıncıları Birliği’nin (WAN-IFRA) haziran ayında Lizbon’da yapılan, 70’inci kuruluş yılı genel kurul toplantısında, Demirören Medya Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye’yi temsil etmek üzere, oy birliğiyle WAN-IFRA yönetim kuruluna seçildi. Berlin’de 9 Ekim’de düzenlenen WAN-IFRA İcra Kurulu toplantısında da, Demirören’in Yönetim Kurulu üyeliği oy birliği ile onandı.

EN ETKİN MEDYA KURULUŞU

Üç bini aşkın gazete ve haber yayıncısı müessese ile medya teknoloji firmasının temsil edildiği WAN-IFRA, dünyanın en etkin medya kuruluşu olarak biliniyor. 80 ülkeden gazete sahibi kuruluşlarını da üye olarak çatısı altında barındırıyor.

Uluslararası medya konularında söz sahibi olan bu kuruluş, 70 yıl önce 1948’de Paris’te Le Parisien Libere gazetesinin kurucu ve yayıncısı, efsane gazeteci Claude Bellanger tarafından “FIEJ” olarak kuruldu. Bellanger, ilk başkanı olduğu kuruluşun başkanlık koltuğundan 1978’de ayrıldığında, dünya basını adına tam 30 hizmet yılını geride bırakmıştı.

Dünya yazılı medyalarının işte bu en büyük çatı kuruluşunun yönetim kuruluna Demirören Medya adına Türkiye’yi temsilen Yıldırım Demirören seçildi. Uluslararası Gazete Editörleri Federasyonu “FIEJ”in ismi 2000’li yılların başında, Brezilya’lı başkan Jayme Sirotski döneminde, “Dünya Gazeteler Birliği” (WAN) olarak değiştirildi. WAN, 1967’de Federal Almanya’nın Darmstadt şehrinde, FIEJ tarafından kurulmuş olan medya teknolojisi örgütü IFRA ile birleşti. Bu birlikteliğin sağlanmasıyla WAN-IFRA çatı ismi benimsendi.

PARİS VE FRANKFURT

Kuruluş, günümüzde Paris ve Frankfurt büroları ile temsil ediliyor. Ayrıca Singapur ile Hindistan’ın Chennai kentinde yan kuruluşları bulunan WAN-IFRA, bu bölgelerde de toplantı ve sempozyumlar düzenliyor. Dünya Editörler Forumu (WEF), WAN-IFRA bünyesinde faaliyet göstermesine rağmen, editörlerden oluşan ayrı bir yönetim kuruluna sahip. Dünya Editörler Forumu’nun bu yılki yönetim kurulu toplantısı, Norveç’in daveti üzerine, Oslo’da yapılacak. WAN-IFRA’nın genel kurulu ile “Dünya Haberler ve Medya Kongresi” her yıl farklı ülkelerde bir araya geliyor. Bu yıl, kongre ve genel kurul, haziranda İskoç gazetelerinin daveti üzerine, Glasgow’da düzenlenecek. 2004 kongresi İstanbul’da düzenlenmiş ve katılımcı sayısı bakımından bugüne kadar ulaşılamayan bir rekor kırılmıştı.

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