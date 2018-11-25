Demirören ve Kalyoncu ailesinin mutlu günü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDemirören ve Kalyoncu ailesinin mutlu günü
GeriGündem Demirören ve Kalyoncu ailesinin mutlu günü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
25.11.2018 - 13:06, Son Güncelleme:

Demirören ve Kalyoncu ailesinin mutlu günü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Demirören ve Kalyoncu ailesinin mutlu günü

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kızı Yelda Demirören merhum iş adamı Hasan Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu ile dün akşam nişanlandı. Genç çiftin nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın yanı sıra Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Turkuvaz Medya CEO’su Serhat Albayrak ve eşi Şule Albayrak, İçişleri eski Bakanı Abdülkadir Aksu nişan törenine katıldı.

Demirören ailesinin Kuzguncuk'taki yalısında yapılan nişan törenine Haluk Kalyoncu’nun annesi Nevin Kalyoncu, Turkuvaz Medya Grubu’nun en büyük hissedarlarından iş adamı Cemal Kalyoncu, Adnan Kalyoncu, Faruk Kalyoncu ile eşleri ve çocukları da katıldı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören oğulları Cemal Demirören, Erdoğan Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Oktay Demirören ve eşi iş adamı Kıvanç Oktay, oğulları Sinan Oktay, Murat Oktay, Demirören Holding Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören ve eşi Reyhan Demirören kızı Mina Demirören, oğlu Kaan Demirören, Demirören Medya Grubu CEO'su Mehmet Soysal genç çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

İş dünyasının önde gelen isimlerinden İş adamı Nihat Özdemir, İş adamı Alican Ulusoy, Merva Ulusoy, Tülay Ulusoy da Demirören ve Kalyoncu ailelerinin mutluluklarını paylaştı.

Demirören ve Kalyoncu ailesinin mutlu günü

Demirören ve Kalyoncu ailesinin mutlu günü

Demirören ve Kalyoncu ailesinin mutlu günü

Demirören ve Kalyoncu ailesinin mutlu günü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AK Parti'nin belediye başkan adayları belli oldu! İşte o isimler

İzmir’de otoyol inşaatında iş kazası: 1 ölü

Kitap dolu araçta yanarak can verdi

Yer: İzmir... Bu görüntüler için karar verildi