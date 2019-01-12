Demirören Medya’ya 5 ödül
BELEDİYE ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından verilen 9. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Törende Demirören Medya’ya 5 ödül verildi.
Bakırköy’de bir otelde düzenlenen törene TBMM Başkanı ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı. Bem-Bir-Sen’nin kuruluşunun 25. yıldönümünün de kutlandığı gecede konuşan Yıldırım, “Basın çoksesliliğin savunucusudur. Türkiye de basının bu manada son derece dinamik ve özgür olduğunu ben biliyorum. Basın özgürlüğü konusunda ülkemizde yapılan saldıranları da kabul etmek mümkün değildir” dedi. Gecede farklı kategorilerde 29 gazeteci ödüle layık görüldü. Demirören Medya Grubu CEO’su ve Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ödüle layık görülürken, Soysal’ın ödülünü Demirören Medya Holding Reklam Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, Binali Yıldırım’ın elinden aldı. CNN Türk’te yayınlanan ‘Seyirci Kalmayın’ın sunucusu Güven İslamoğlu adına ödülü CNN Türk muhabiri Özgür Deniz Kaya aldı. CNN Türk’ten Elif Emel Tekel de ödülünü eşi Cem Tekel’den aldı. Demirören Haber Ajansı Ankara Bölge Temsilcisi Nursima Özonur ile Posta gazetesinden Nedim Şener de ödüle layık görüldü.
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