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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.11.2018 - 08:06, Son Güncelleme:

Demirören Medya Grubu’ndan Almanya’da Büyük Atılım: Hürriyet.de

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Demirören Medya, Hürriyet markasıyla internet basınında Avrupa açılımı yapıyor. Almanca olarak okuyucuyla buluşacak olan Hurriyet.de bugün yayın hayatına başlıyor.

Türkiye’nin güçlü medya grubu Demirören Medya, yeni haber portalı Hurriyet.de ile Avrupa’da önemli bir haber ağı için ilk adımı atıyor.  Almanca haber portalı olarak kurulan Hurriyet.de, başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın Almanca konuşulan ülkelerindeki herkese hitap edecek. 15 Kasım’da yayın hayatına başlayan dijital platform, her biri farklı alanlarda uzman bir habercilik geçmişine sahip olan Alman ve Türklerden oluşan güçlü bir editoryal kadroya sahip.

Hurriyet.de, dünyadan ve Türkiye’den gelen haber akışlarıyla, özgün bir içeriğe sahip olacak. Almanca yayın yapma ayrıcalığı ile Avusturya, Hollanda ve İsviçre gibi Almanca konuşulan ülkelerde de okurla buluşacak. Siyaset, ekonomi, panorama, yaşam, seyahat, spor ve teknoloji bölümleriyle ilgili güncel, özel ve gündem yaratan kaliteli içerikler platformun haber akışında yer alacak. 

Hurriyet.de Türkiye kaynaklı haber akışında Hurriyet.com.tr ve Demirören Haber Ajansından sağladığı güncel haberleri, raporları, fotoğrafları ve videoları kullanacak. Uluslararası haber akışı için ise DPA (Alman Haber Ajansı), AFP (Fransız Haber Ajansı), SID (Spor Enformasyon Servisi) gibi önemli ajanslarla işbirliği yapacak.

 

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