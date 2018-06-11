Demirören ailesinden taziye açıklaması

Taziye ziyaretleriyle ilgili Demirören ailesinden açıklama yapıldı. Aile, taziyelerin perşembe gününe kadar 17.00 ile 19.00 saatleri arasında Erdoğan Demirören’in Anadoluhisarı’ndaki Yalısı’nda kabul edileceğini duyurdu.



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