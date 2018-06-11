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    Demirören ailesinden taziye açıklaması

    Hürriyet Haber
    11.06.2018 - 12:08 | Son Güncelleme:

    8 Haziran Cuma günü hayatını kaybeden Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören dün gerçekleşen cenaze töreni sonrasında sonsuzluğa uğurlandı. Binlerce kişi Demirören Ailesi’ne taziye ziyaretinde bulundu.

    Taziye ziyaretleriyle ilgili Demirören ailesinden açıklama yapıldı. Aile, taziyelerin perşembe gününe kadar 17.00 ile 19.00 saatleri arasında Erdoğan Demirören’in Anadoluhisarı’ndaki Yalısı’nda kabul edileceğini duyurdu.

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    Etiketler: Demirören ailesi , son dakika , haberler
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