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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
12.03.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Demirkazık'ta çığ altında kalan dağcı için 101 gündür arama yapılamıyor

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Demirkazık'ta çığ altında kalan dağcı için 101 gündür arama yapılamıyor

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında çığ altında kalan dağcı Mustafa Kemal Karakoç'ı (27) arama çalışmaları, olayın üzerinden 101 gün geçmesine rağmen çığ riskinin yüksek olması nedeniyle yapılamıyor.

Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz, dağcını çığ altında kaldığı bölgede hala yoğun kar olduğunu belirterek, "Bu bölgede Haziran ayına kadar kar olur” dedi.

2 Aralık 2018 günü Demirkazık Dağı'nın Eznevit Mevkii'nde tırmanış yapan dağcılar Mustafa Kemal Karakoç ve Hilal İşcan çığ altında kaldı. Hilal İşcan 1 gün sonra kurtarılırken, yapılan aramalara rağmen Mustafa Kemal Karakoç'a ulaşılamadı. Hava koşulları ağırlaşınca arama kurtarma çalışmalarına son verildi. Coğrafi konum ve tekrar çığ riskinin hala bulunması nedeniyle 3 ayı aşkın süredir Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışması yapılamıyor.

Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz, “Kar hala var. Geçen hafta kar yağışı oldu. Mart ayında ani soğuklar ile yağış olabilir. O bölgede oturmuş bir kar tabakası var. Bu bölgede haziran ayına kadar kar olur. Bundan dolayı da şu anda risk var. O çalışma yapacağımız alanda altı boşalmış olabilir ısınmaya başladı. Çünkü bazen sıcak havalar oluyor. Buna bağlı rüzgarla gelip karı hızlı bir şekilde eritiyor. Bu değişkenlik var ama 2 gün önce o  bölgede arkadaşım yürüyüş yaparken fotoğraflar çekmiş. O bölgede çok fazla kar olduğunu söyledi. Kar yoğunluğu ve riski hala devam etmektedir” dedi.

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