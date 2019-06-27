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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali KADI/DHA
27.06.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcı aranıyor

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Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcı aranıyor

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda yaklaşık 7 ay önce zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşen çığın altında kalan Mustafa Kemal Karakoç (27) için yürütülen çalışmalar, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte hızlandı. AFAD, gönüllü dağcılar, TSK ve AKUT Niğde ekipleri bölgede Karakoç'u arıyor. 

​Demirkazık Dağı'nın Eznevit Mevkii'nde 2 Aralık 2018 günü birlikte tırmanış yaptığı arkadaşı Hilal İşcan ile dönüşe geçen Mustafa Kemal Karakoç, düşen çığın altında kaldı. Karakoç'u bulmak için çalışma başlatıldı. Niğde'den ve Türkiye’nin dört bir yanında gelen ekiplerle 2 günlük bir arama yapıldı. Ancak hava şartları elverişliliğini kaybedince, çalışmalara ara verildi. 4 metrelik kar kütlesinin bulunduğu bölgede olayın ardından yağan kar ile birlikte kar kalınlığı daha da arttı. Dönem dönem hava şartları uygun olduğu zamanlarda, Karakoç için arama yapıldı. Ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Bölgede hava sıcaklığının son günlerde artması, karların hızla erimeye başlamasıyla birlikte, arama çalışmaları hızlandırıldı.

Mustafa Kemal Karakoç’un kaybolduğu alanda AFAD, gönüllü dağcılar, TSK ve AKUT Niğde ekipleri çalışma yürütüyor. Ekipler, sonda ve kazı yöntemiyle dağcı Mustafa Kemal Karakoç’u arıyor. 

Bölgede çalışma gerçekleştiren AKUT ekibinden profesyonel dağcı Nedim Urcan, çığ alanının artık iyice daralmaya başladığını bu nedenle kaybolan dağcının her an bulunabileceğini belirterek, "Çığ alanı şu an havaların ısınması ve kaba yel esintileri nedeniyle hızla eriyor. Kaybolan dağcının her an bulunabileceği göz önüne alınarak bölge boş bırakılmıyor. AFAD, sivil gönüllü dağcılar, TSK ve AKUT Niğde ekibi olarak biz de aramalara sürekli katılıyoruz. Kaybolan dağcımızın kısa süre içerisinde bulunma ihtimali var. Fakat bunun biraz daha çabuklaştırılması için bölgenin, konusunda uzman bir kadavra köpeği ile taranması ve köpeğin vereceği tepkiler ışığında arama yapılması dağcının bulmasını daha kısa bir süreye indirecektir" dedi.

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