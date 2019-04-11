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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ /ANKARA
11.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Demir’in YÖK ifadesi: FETÖ’cü personel hakkında bilgi alıyordum

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Demir’in YÖK ifadesi: FETÖ’cü personel hakkında bilgi alıyordum

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve halen emniyette sorgusu devam eden, eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in 19 Mart tarihinden YÖK’e verdiği ifade ortaya çıktı.

Ankara’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Demir hakkında, ‘ÖSYM Kanunu’na muhalefet ve silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Yargılama sürerken mahkeme, geçen eylül ayında yargılamanın durdurulmasına karar vererek Demir hakkında YÖK’ten soruşturma izni talebinde bulundu. Başlatılan YÖK soruşturması kapsamında 19 Mart tarihinde Demir’in ifadesi alındı. Demir’e yöneltilen sorular ve verilen cevaplar özetle şöyle:

ÇOK FAZLA YER İŞGAL EDİYORDU İMHA EDİLDİ: (2012-2013 Askeri Liseler Giriş Sınavı (ALS) soru kitapçıklarının imha süreci bitmemesine rağmen, evrakın imha edildiğine dair yanıltıcı bilgi verme iddiası) Soru kitapçıklarının sonuç açıklandıktan sonra 6 ay geçtikten sonra imha edilebilmektir. 2013 yılında yapılan sınavlarda 320 milyon sayfa soru kitapçığı çok fazla yer işgal ettiğinden imha işlemi kaçınılmazdır.

İSTİHBARATTAN BİLGİ ALIYORDUM: (ÖSYM personeli hakkında FETÖ ile bağlantılı olup olmadıkları hususunda inceleme yaptırıyor muydunuz) İçişleri Bakanı ve YÖK Başkanının yönlendirmesiyle Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığından personel hakkında bilgi alıyordum.

MASADAKİ KİTAPÇIKLAR: (... Makam odanızda bulunan 15 adet 2013 ALS soru kitapçıkları ile ilgili bilirkişi heyeti, matematik sorularını doğru işaretleyen adayların göstermelik işlemler yaparak doğru cevabın işaretlendiği yönünde görüş belirtmiştir) Bilirkişi heyetinin bu görüşü soruların önceden adaylara verildiğine ilişkin delil kabul edilemez.” 

Eski ÖSYM Başkanı Demir Ankara'ya getirildi
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