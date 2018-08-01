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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.08.2018 - 19:35, Son Güncelleme:

Demiri bile kesiyor! Karışımı sır gibi saklanıyor

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Demiri bile kesiyor! Karışımı sır gibi saklanıyor

Kurban Bayramı öncesi, Sivas'ta bir doçent ve 2 bıçak ustası tarafından geliştirilerek, çeliği 10 kat güçlendirilmiş karbon bıçakların yoğun talep görüyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Cenk Kumruoğlu, Sivas'ta yıllardır bıçak ustalığı yapan İsmail ve İbrahim Gölebatmaz kardeşler ile yürüttüğü bir proje neticesinde çeliği 10 kat güçlendirilmiş karbon bıçak üretmeyi başarmıştı.

ÜRETİMİNDE BOR KULLANILDI
Yapılan çalışmada bor elementini de kullanan Kumruoğlu ve Gölebatmaz kardeşler, 9 bileşimli bir karışım hazırladı. Bu karışımı dövme tekniğini ile güçlendiren ekip bıçak çeliğini normalden 10 kat daha fazla güçlendirmeyi başardı. Sertleştirdikleri çeliği Sivas bıçağında uygulayan ekip bu bıçağın çivi kesmesini de sağladı. Özelliğiyle dilden dile dolaşan karbon bıçağa her geçen gün talep artarken Kurban Bayramı’nın da gözdesi oldu. Siparişleri yetiştirmekte güçlük çeken ekip, bir karbon bıçağı yapılış özelliklerine göre 500 ila bin TL arasında satıyor.

BİLEŞENLERİ SIR GİBİ SAKLANIYOR
Yaptıkları bıçağın 9 bileşenden oluştuğunu ve bu bileşenlerden 8 tanesini sır olarak sakladıklarını belirten İsmail Gölebatmaz, ”Bıçağımızı yapıyoruz, bıçağımızı yaptıktan sonra sert bir yere değiyor ve deforme oluyor. Bizde kırılganlığı ve deforme olayını daha aza düşürmek için böyle bir bıçak yaptık. Çelik olarak karbon çeliği kullandık, içerisine bizim kendi bileşenimiz olan 9 karışımı kattık. Bu karışımı dövüyoruz, yoğuruyoruz ve kendi modellerimizi ortaya çıkarıyoruz. Bu karışımın başlıca ana maddemiz bor madenidir. Geriye kalan 8 tane karıştırdığımız madde bizde gizlidir. Bıçağımızı yaparken kattığımız malzemeleri kimseye söylemiyoruz" dedi.

Demiri bile kesiyor Karışımı sır gibi saklanıyor

DÜNYA STANDARTLARININ ÜSTÜNDE
Dünya standartlarının 68 ARC değerinde olduğunu ve kendi ürettikleri özel bıçağın 98 ARC ile dünya standartlarının üzerinde olduğunu belirten İsmail Gölebatmaz, “Patlama, çatlama ve kırılma derdi kesinlikle olmuyor. Ateşe ve ısıya karşı aşırı bir duyarlılığı var. Kesinlikle ısınmaz ve erimez. Bu kesinliklere de yaptığımız testler sonucunda vardık. Dünya standartları 68 ARC değerindedir biz ise 80 ARC değerlerine ulaştık. Karbon bıçaklarımıza kurban bayramı öncesi oldukça tercih ediliyor. Kurban bayramında dayanıklı ve sağlıklı bir bıçak gerekli oluyor. Karbon bıçağımıza çok fazla sipariş geliyor ve yetiştiremiyorum. Bu bıçaklarımız kurban bayramında kurbanı keser, parçalar ve hatta kemiğini bile kırar. Bu bıçakların fiyatı 500 lira ile bin lira arasında değişiyor. Bu bıçağın 2 veya 3 tanesinin yapımı en az bir hafta sürüyor" şeklinde konuştu.

 

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