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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
17.12.2018 - 12:33, Son Güncelleme:

Demirhan'ın 6 çilesi!

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Demirhan'ın 6 çilesi!

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, el ve ayaklarında birer fazla parmakla yani 24 parmakla dünyaya gelen 9 yaşındaki Demirhan, fazla parmağı olduğu için hem yazı yazmakta hem de ayakkabı giymekte zorlanıyor.

Nuray Işık ile Mustafa Demirbilek çiftinin önce Deniz (14) isminde çocukları, bir süre sonra da Demirhan (9) ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Demirhan el ve ayak parmaklarında birer fazla parmakla dünyaya geldi. Anne Işık, oğlunun 24 parmağı olmasına rağmen fazla 4 parmak sağlıklı olduğu için onları hiçbir zaman aldırmayı düşünmedi. 4 yıl önce de Işık eşinden ayrıldı. Bunun üzerine Işık çocuklarıyla birlikte İstanbul'dan Adana'nın Ceyhan ilçesindeki babasının yanına yerleşti.

Demirhanın 6 çilesi


Bu arada, Demirhan Demirbilek büyüyünce fazla parmakları nedeniyle sorunlar yaşamaya başladı. 4. sınıf öğrencisi olan Demirbilek fazla parmağı olduğu için kalemi düzgün tutamıyor, bundan dolayı okulda da problemler yaşıyor. Ayrıca, kışın eli üşüdüğünde kendine göre eldiven bulamadığı için altı parmaklı özel eldiven diktirdi. Demirbilek'in en çok zorlandığı şey ise ayakkabı giymek. Demirbilek'in ayağına normal ayakkabıcıdan aldığı ayakkabılar oluyor ancak 6 parmağı nedeniyle ayağını vuruyor. Ne uzun süre yürüyebiliyor, ne de arkadaşlarıyla uzun süre futbol oynayabiliyor. Anne Işık, kısıtlı imkanlarına rağmen oğluna 7-8 çift ayakkabı almış ancak Demirbilek hiçbirini rahatça giyemiyor.

Anne Işık, oğlunun en büyük probleminin ayakkabı olduğunu belirterek, "24 parmaklı olduğu için birçok zorluk çekiyor ama en büyük zorluğu ayakkabı giyerken çekiyor. Ona özel ayakkabı yaptırmak gerekiyor ancak ben çalışmıyorum, maddi gücüm ona yetmiyor. Birçok ayakkabı alıyorum ama hepsi ayağını vuruyor. Buna rağmen hiçbir zaman parmakları aldırmayı düşünmedim" dedi.

Demirhanın 6 çilesi


Anne Işık, oğlunun ayrıca üstün zekalı olduğunu, yapılan testlerde bunun ortaya çıktığını ancak hâlâ devlet okuluna gittiğini, en büyük arzusunun üstün zekalı çocukların gittiği okula gitmesi olduğunu kaydetti. Demirhan Demirbilek ise 24 parmaklı olduğu için zorluklar yaşadığını anlatarak, "Okulda arkadaşlarım dalga geçiyor. Beni çok yadırgıyorlar ama buna bakmıyorum, benim onlardan bir farkım var. Yazı yazarken, futbol oynarken zorlanıyorum. Ayakkabı giyemiyorum ama parmaklarımı kestirmek istemiyorum" diye konuştu. Demirbilek, büyüyünce de bilim adamı olmak istediğini söyledi.

Demirhanın 6 çilesi


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