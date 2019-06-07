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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.06.2019 - 12:41, Son Güncelleme:

Demirden elini görenler ilk önce şaşırıyor

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Demirden elini görenler ilk önce şaşırıyor

Konya'nın Hadim ilçesinde, 30 yıl önce çalıştığı fabrikada makineye kaptırdığı sol elini kaybeden Ahmet Çelik, kendi yaptığı "demir el" ile her işini rahatlıkla yapabiliyor.

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  • Elimi görenler önce yadırgıyor ama...
  • Elimi görenler önce yadırgıyor ama...
  • Elimi görenler önce yadırgıyor ama...
  • Elimi görenler önce yadırgıyor ama...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

49 yaşındaki 3 çocuk babası Çelik, 1991 yılında çalıştığı fabrikada sol elini makineye kaptırdı. Elini kaybetmenin üzüntüsüyle sıkıntılı dönemler geçiren Çelik, hayata tutunmanın yollarını aradı.

Bir süre piyasada bulunan el protezlerinden kullanan Çelik, günlük aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirmek için kendisine yeni bir protez tasarlamaya karar verdi. Çelik, kendi becerisiyle yaptığı demirden el proteziyle günlük yaşamını kolaylaştırdı. Çelik, çevresi tarafından azmi, mücadelesi ve demirden el proteziyle "demir adam" diye anılmaya başladı.

"KAZA SONUCU ELİMDEN OLDUM"

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1991 yılında Sümerbank Fabrikası Ereğli İşletmelerinde henüz 3-4 aylık bir işçiyken geçirdiği iş kazası sonucu sol elini kaybettiğini söyledi.

Eğitim sırasında usta arkadaşının kendini farketmemesi sebebiyle elinin makineye sıkıştığını anlatan Çelik, "Kaza sonucu elimden oldum. Bir uzvumu kaybetmek benim için zor oldu ama kendimi çok uzun süre karamsarlığa kaptırmadım. Kendimi geliştirmeye, ilerletmeye karar verdim." diye konuştu.

Çelik, yaşadığı kötü dönemi kendi çabalarıyla geride bıraktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Önceleri protez kullandım. Protezimi basit işlerde kullanıyordum, fakat sonradan bu protez yeterli gelmedi. Basit malzemelerden yapılmış bir düzenekti. İki yılda bir değiştirmem gerekiyordu ve çok zorluk çekiyordum.

Sonra kendi imkanlarımla atölyede bir protez yaptım. Bunu yaparken de hiçbir ustadan yardım almadım. Kendi teknik bilgilerime dayanarak bir protez yaptım."

"ZOR DA OLSA ENGEL YOK"

Geçimini sağlamak için çeşitli işlerde çalışmaya devam ettiğini aktaran Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Tamircilik, araç bakım, bahçe bakımı yapıyorum, şantiyelerde çalışıyorum. Biraz zor da olsa, protezimin bana bir engeli yok. Her engeli güzelce aşıyorum. Arkadaşlarım, çevrem sayesinde zor da olsa engel yok.

Şu anda benim için yaşam gayet güzel devam ediyor. Her işi yapabiliyorum Allah'a şükür. İnsanın engeline takılmaması, kendisini ilerletmesi gerekiyor. Ben de o amaç için uğraşıyorum. Gerek çevreme, gerek arkadaşlarıma faydalı olmak istiyorum. Bir engelli olarak, engelimin arkasına sığınarak insanlara muhtaç olmak istemiyorum."

Ömrü yettiğince çalışarak hayata karışmaya devam edeceğini vurgulayan Çelik, "Vaktimi kahveye, çay ocağına giderek değil de ihtiyacı olanların bahçe bakımlarını yaparak, elektrik, su ve benzeri teknik işlerini yaparak geçiriyorum. Çünkü çalışmayı seviyorum." diye konuştu.

Çelik, iki kızı ve bir oğlu olduğunu, onların geleceği için de çalıştığını anlatarak, "Kendimi geliştirmek, topluma faydalı olmak için vaktimi böyle geçiriyorum. Çalışarak kendime hem maddi hem manevi yönden faydalı oluyorum.

Araç ve makine kullanıyorum, bir zorluk çekmiyorum. Görenler bazen yadırgıyor ama tekniğimi gördükten sonra bana güveniyorlar. Ben de diyorum ki engellileri niye engelli görüyorlar, biz engelsiziz. Asıl siz engellemeyin bizi." sözlerine yer verdi. 

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