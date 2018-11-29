Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı mı? Haberi Hira verdi
Geçtiğimiz Eylül ayında 6 yıllık evliliklerini bitiren Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinden sevindirici haber, küçük kızları Hira Kurt'tan geldi. Kurt sosyal medya hesabından, "Annem ile babam tatilde." dedi. Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı yönünde yorumlandı.
Eylül ayında 6 yıllık ilişkilerinin bitirerek, hayranlarını üzen Demet Akalın ve Okan Kurt çifti barıştı.
Barışma haberini ise küçük kızları Hira Kurt'tan geldi.
Hira sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Annem babam tatile gitti. Havaalanındalar bana oyuncak alınca gelecekler." dedi.
Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı yönünde yorumlanırken, kızının bu mesajını gören Demet Akalın, "Patlatmış Hira'ya bak." dedi.
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