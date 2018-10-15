Delile de ikramiye

Ağırlaştırılan trafik cezalarıyla gündeme gelen torba yasa teklifi dün Meclis İçişleri Komisyonu’nda görüşüldü. Teklif; terör, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele suçlarında muhbir kapsamını genişletip ikramiye ödenmesini kolaylaştırırken, polis ve jandarmanın disiplin kurallarını da yeniden düzenliyor. Teklif sahipleri AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ile AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu dün komisyonda sunum yaptı. Mustafa Yel, Genel Kolluk Disiplin Yasası’nda değişiklikler yapıldığını vurguladı. Yel, özetle şunları söyledi:

DİSİPLİN CEZALARI AĞIRLAŞTIRILDI

“Şapkasız göreve çıkan, kılık kıyafetine özen göstermeyen, uyuşturucu maddeyle mücadele etmesi gerekirken yasal olmayan müşterek bahis oynayan, fuhuşa karışan veya bilerek bu kişilerle irtibatlı olan personele yönelik disiplin cezaları ağırlaştırılmıştır. Suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardımcı olanlara da ödül verilmesi imkânı getirilmektedir. Mevcutta el koyma ikramiyesine ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılanlar ödüllendirilmektedir. Düzenlemeyle bunlarla birlikte yapılan soruşturma, iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilmek veya bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip ya da planlama veya sevk idari çalışmalarında bulunmak suretiyle katkı sağlayanların da ikramiye alabilmeleri getirilmektedir.”

Teklifle, örgütlü düzeyde sokakta uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasında muhbirlere, bireysel sokak ticaretinde ise el koyma işlemini yapan güvenlik personeline ikramiye ödenecek.

YABANCILARA KOLAYLIK

Teklif yasalaştığında, 49 yaşını dolduran 1520 güvenlik korucusu da emekliye ayrılacak ve yerlerine 30 yaşın altındaki başka aile bireyleri kadroya girecek. Teklifle ayrıca Türkiye ile ticaret yapan, özellikle taşınmaz satın almak isteyen yabancıların bürokratik işlemleri kolaylaştırılacak. Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılar, ülkeye girmeden e-devlet üzerinden yabancı kimlik numarası alabilecekler ve tapu işlemlerini yapabilecekler.

ŞAPKASIZ ÇIKMAK 3 YEVMİYE

TEKLİFE göre, kılık kıyafetle ilgili kurallara uymayan, şapkasız göreve çıkan polis ve jandarma görevlilerine üç güne kadar aylıktan kesme cezası verilecek. Görevdeyken ilgisiz işlerle uğraşan görevlilere de bu ceza uygulanacak. Kolluk görevlilerinin meslektaşlarını tehdit etmesi, 10 aya kadar kısa süreli kademe durdurma cezası kapsamına alındı. Görev sırasında ‘uyuklama’ya ise 24 aya kadar kademe durdurma cezası verilecek. Yasanın mevcut halinde sadece ‘uyuma’ eylemi bulunurken, ‘uyuklamak’ da mevzuata girecek. Bahis oynayan güvenlik görevlilerine en az 20 ay uzun süreli kademe durdurma cezası öngörülürken, ‘fuhuşa teşvik, kolaylaştırma veya aracılık’ suçunun cezası meslekten çıkarma olarak ağırlaştırıldı. Polis ve jandarmanın ‘silahla yaralanmaya kasten sebebiyet vermesi’ durumunda, zararın derecesine göre meslekten çıkarma cezası verilebilecek.

KAZALAR: HER HAFTA BİR UÇAK

AK Partili Atay Uslu, teklifin trafik cezalarıyla ilgili boyutunu şöyle anlattı: “Türkiye’de her gün trafik kazalarında 20’den fazla vatandaşımızı kaybediyoruz. Bu, geçen yıl 7 bin 400 civarında bir rakam. Bu şu demek: Haftada bir yolcu uçağı düşmekte ve tüm yolcular hayatını kaybetmekte. Havayollarında bu senaryo gerçekleşseydi kabul edilemezdi. Bunu karayollarında biz maalesef yaşıyoruz. Trafik kazalarının yüzde 98’inin insan hatasından kaynaklandığı görülüyor. Yüzde 98’in de yüzde 90’ı sürücü hatalarından kaynaklanıyor. En çok hızdan kaynaklanan ölümler var. Bu yüzde 90’ın yüzde 50’si aşırı hız nedenli. 110 kilometrelik hızla giden bir araçta çarpmanın ortaya çıkardığı şiddet 15’inci kattan düşmeye eşit. Bir insan normalde 15’inci kattan atlayamaz, ama gaz pedalına sonuna kadar düşünmeden basabiliyor. Hakikaten trafik bir terör, bunun çözümü için adımlar atmamız gerekiyor. Amacımız sürücüleri cezalandırmak değil, hedefimiz sürücüleri kurtarmak.”