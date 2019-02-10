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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL  
10.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Deli Yürek’in senaristi saldırıya uğradı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Deli Yürek’in senaristi saldırıya uğradı

SÜPER Baba, Deli Yürek, Yabancı Damat, Aliye ve İkinci Bahar gibi ünlü dizilerin senaristi Güliz Kucur, 15 Ocak’ta Şişli, İncirlidere Caddesi üzerinde köpeğini gezdirirken iddiaya göre saldırıya uğradı.

Kimliği belirsiz bir kişi Kuçur’a “Kuşadası’ndaki komşuların İ.Y. ve H.Y.’nin selamı var” diyerek saldırdı. Bacakları ve vücudunun değişik yerlerinde sıyrık ve morluklar oluşan Kucur, hastanede tedavi oldu. Daha sonra da polis merkezine giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Polis saldırganı arıyor. Güliz Kucur, geçtiğimiz ağustos ayında, Kuşadası’ndaki komşuları İ.Y. ile karakolluk olmuştu.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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