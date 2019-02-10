Deli Yürek’in senaristi saldırıya uğradı
SÜPER Baba, Deli Yürek, Yabancı Damat, Aliye ve İkinci Bahar gibi ünlü dizilerin senaristi Güliz Kucur, 15 Ocak’ta Şişli, İncirlidere Caddesi üzerinde köpeğini gezdirirken iddiaya göre saldırıya uğradı.
Kimliği belirsiz bir kişi Kuçur’a “Kuşadası’ndaki komşuların İ.Y. ve H.Y.’nin selamı var” diyerek saldırdı. Bacakları ve vücudunun değişik yerlerinde sıyrık ve morluklar oluşan Kucur, hastanede tedavi oldu. Daha sonra da polis merkezine giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Polis saldırganı arıyor. Güliz Kucur, geçtiğimiz ağustos ayında, Kuşadası’ndaki komşuları İ.Y. ile karakolluk olmuştu.
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