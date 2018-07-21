Dejavu, an itibariyle yaşanan olayın daha önce de aynı yerde ve aynı koşullar altında yaşanmış gibi hissedilmesi anlamına gelmektedir. Yıl içerisinde birden fazla kez yaşanabilen bu olan, bireyler tarafından tam olarak anlamlandırılamamaktadır. Peki, beynin insan algısı üzerinde oynadığı bir oyun olan Dejavu nedir ve insanlar neden bu anı yaşar? İşte, bazı bilgiler

Aslında dejavu bilimsel anlamda açıklaması oldukça basit. Beynin sağ lobu ile sol lobunun milisaniyeden daha küçük bir zaman farkı ile çalışması, bir taraf diğer taraftan önce algıladığı için, geç algılayan taraf bu olayı daha önce yaşamış gibi görmesi ile gerçekleşiyor.

Özellikle büyüme dönemlerinde, aşırı yorgunlukta, duygusal yıkımlarda, geçirilen bazı hastalıklar ve benzeri durumlarda dejavu olayı artar. Zaman zaman yaşamak normal karşılansa da dejavuyu sık sık yaşamak bazı hastalıkların habercisi olabilir. Epilepsi ile sıkı bir ilişkisi vardır ve epilepsi nöbetinden hemen önce meydana gelebilir. Bu nedenle sık sık yaşanan dejavular için bir doktora gitmek gerekmektedir

Dejavu, beyin ve sinir sistemi ile ilgilenen doktorların hep ilgi odağı olmuştur. Yapılan araştırmalar, dejavu anında beynin bazı bölgelerin daha aktif çalıştığı ve bundan dolayı da bir algı bozukluğu olduğu tespit edilmiştir. Yaşanılan veya görülen nesne sinir sistemi ile beyne iletilir ve ilgili merkezde sentez yapılıp yorumlanır. Bu sırada oluşan bir yorum yanlışlığı olayın zamanı ile ilgili bizi yanıltır. Özellikle büyüme dönemlerinde, aşırı yorgunlukta, duygusal yıkımlarda, geçirilen bazı hastalıklar ve benzeri durumlarda dejavu olayı artar.

Yine yapılan araştırmalarda kadın ve erkek arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Beynin sağ ve sol tarafının çalışmasında bir aksaklık tespit edilmiş, daha sonra algılayan beyin bölgesi de insanların bu olayın daha önce yaşanmış hissine kapılmalarına sebep olduğunu göstermiştir.

Dejavu olayının sık yaşanması, bir tür sara hastalığının, belirtisidir. Çocuklukta ve ergenlikte eğer çocuklarınız size bir olayı sıkça yaşadıklarını söylüyorlarsa mutlaka bir doktora başvurup sara yani epilepsi olup olmadıklarını kontrol ettirmeniz gerekir. Daha ileri yaşlarda ise bu durumun sıkça yaşanması beyinde bir bozukluğun olduğunu gösterir."