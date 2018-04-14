Deizm tepkisi

Ali Erbaş, TRT Haber’de şunları söyledi: “Şu anda Türkiye’de konuşulduğu kadarıyla bu konunun çok abartıldığını düşünüyorum. Milletin, gençlerin, insanların anlamını bilmediği bazı konuları allayıp pullayarak, batılın propagandasını yaparak belki de bir alan açmaya çalışan plan diye düşünüyorum bunu. Deizm, Peygamberi inkâr etmektir. Hangi Müslüman, Peygamberi inkâr eder de Müslüman kalabilir? Deizm, hiçbir şeye karışmayan Tanrı anlayışı. Bizim milletimizin hiçbir ferdi böyle sapık, batıl bir anlayışa asla prim vermez. Milletimize, gençlerimize kimse iftira atmasın. Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin ve insanımızın sapık ve batıl felsefi bir düşüncenin peşinden gidecek kadar buna itibar edeceğini zannetmiyorum.”