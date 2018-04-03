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    Dehşeti yaşayan üniversiteliler evlerine döndü

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 17:31 | Son Güncelleme:

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün batan tekneden kurtarılan 71 üniversite öğrencisi Fethiye ilçesinden ayrıldı. Öte yandan olayla ilgili şüpheli 3 kişinin ifadesine başvuruldu.

    Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında batan tekneden suya atlayarak çıktıkları kayalıklardan kurtarılan 71 üniversite öğrencisi evlerine döndü.

    Gemiler Koyu Af Kulesi mevkisinden Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından gemiye alınan 8 mürettebat ile Sabancı Üniversitesinden 71 öğrencinin ifadeleri, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığında alındı.

    Eşyaları tekneyle batan bazı öğrencilerin şikayetçi olduğu öğrenildi. Öğrenciler, işlemlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

    Teknenin yaklaşık 50 metre derine battığı öğrenildi. Şüpheli olarak 3 kişinin ifadesine başvurulduğu, başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında dün, batan tekneden suya atlayarak çıktıkları kayalıklardan kurtarılan 71'i üniversite öğrencisi 8'i mürettebat 79 kişi limana getirilmişti.

    AA

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , sabancı üniversitesi , gemi , kayalık , dalgıç , gündem
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