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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)
24.07.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Dehşeti yaşayan damada tazminat şoku

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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, boşanmak istediği için kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralanan Seçkin Selek'in (31), eşine, 40 bin TL tazminat ile ayda 400 TL nafaka ödemesine karar verildi. Boşanma davasına bakan hakimin, 'vurulma olayıyla boşanma davasında bağ olmadığına' kanaat getirerek verdiği kararı temyiz eden Selek, "Kayınpederim 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Boşanmak istediğim için kayınpederim canıma kastetti. Ama aile mahkemesi boşanma davasında 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Bu kararın adil olmadığını düşünüyorum" dedi.

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  • Dehşeti yaşayan damada tazminat şoku
  • Dehşeti yaşayan damada tazminat şoku
  • Dehşeti yaşayan damada tazminat şoku
  • Dehşeti yaşayan damada tazminat şoku
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Olay, geçen yıl ekim ayında plastik doğrama işiyle uğraşan Selek Kardeşler'in Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında bulunan işyerinde meydana geldi. Emekli Fahrettin Kerim Özel, 5 yıl önce evlenen kızı Sinem Selek'e boşanma davası açan damadı Seçkin Selek'in dükkanına gitti.

Bir elinde çanta olan kayınpeder, diğer elinde örtüye sarılı halde taşıdığı pompalı tüfeği çıkartarak, art arda damadına ateşledi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Seçkin Selek ile kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Kardeşler, silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı.

KAYINPEDER 19 YIL 2 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Gözaltına alınan kayınpeder ise polisteki ifadesinde, "Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım" dedi. Tutuklanan Fahrettin Kerim Özel hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama' ve 'işyeri dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonrasında mahkeme, kayınpederi, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı ise cezayı 16 yıl 8 aya indirdi. Sezgin Selek'e yönelik 'olası kastla yaralama' suçundan 1 yıl 3 ay, 'işyeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Kerim Özel toplam 19 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi.

BOŞANMA DAVASI DA SONUÇLANDI

Seçkin Selek ile eşi arasında İzmir 4. Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davası da sonuçlandı. Mahkeme, Seçkin Selek’in eşine aylık 400 TL nafaka ile 20 bin manevi 20 bin  maddi olmak üzere toplam 40 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Hakim gerekçeli kararında, Selek’in kayınpederi tarafından pompalı tüfekle vurulması ile boşanma davası arasında bir bağlantı olmadığına dikkat çekerek, mağdur tarafın Sinem Selek olduğunu bildirdi.

'MAĞDUR EDİLDİM'

Kararı  Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz eden Seçkin Selek, mağdur olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"2018 yılında anlaşmazlık yaşadığım eşimle boşanmak istedim. Boşanma davası açıldıktan sonra kayınpederim işyerime gelerek canıma kastetti. Battaniyeye sarılı pompalı tüfeği çıkartıp beni öldürmeye çalıştı. Kaçarak ve kardeşimin cesareti sayesinde ölmekten son anda kurtuldum.

Aile mahkemesi boşanma davasıyla vurulmam arasında bir bağlantı olmadığını belirterek, aylık 400 lira nafaka ve 20 bin lira manevi 20 bin lira da maddi tazminat ödememe karar verdi. Ben, boşanmak istediğim için kayınpederim tarafından vuruldum. Vücudumda hala ikiyüzün üzerinde saçma var. Yaralandığım için uzun süre çalışamadım, tedavi görmeye devam ediyorum. Bu kararla mağdur edildim.

Bu kararın adil olmadığını düşünüyorum. Beni boşanmak istediğim için vuran kayınpederim 19 yıl hapis cezası almışken, benim hakkımda bu kararın verilmesi düşündürücü. Kararın istinafta bozulacağına inanıyorum ve Türk adaletine güveniyorum."  

 

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