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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burhan CEYHAN/AYDIN (DHA)
16.09.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Dehşeti yaşatmıştı! Sosyal medyadan bu mesajı paylaştı: 'Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır'

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Dehşeti yaşatmıştı! Sosyal medyadan bu mesajı paylaştı: 'Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır'

Aydın'ın Efeler ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Fatma Coşkun (32) ile tartışırken araya giren Tuncay Ardınç'ı (28) bıçaklayarak öldüren Gökhan Coşkun'un (38), ikilinin arasında ilişki olduğundan şüphelendiği ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 aydır Ardınç'ı arayan Coşkun'un olayın ardından ailesinin fotoğrafını 'Canlarım sizi çok seviyorum. Kötü günler geride kalacak sizi mutlaka bulacağım. Güzel gözlüm oğluma kızıma iyi bak. Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır' notuyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması dikkat çekti. Zanlı bugün Jandarma'ya teslim oldu.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. 13 Eylül'de hayatını kaybeden annesini toprağa veren 2 çocuk annesi Fatma Coşkun, dün taziyeleri kabul etmeye başladı. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Gökhan Coşkun da ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Fatma Coşkun'a başsağlığı dilemek için eve gitti. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Coşkun bıçak çekip Fatma Coşkun'a saldırmaya çalıştı. Ancak bıçak bu sırada ikiliyi ayırmak için araya giren Tuncay Ardınç'ın karnına isabet etti. Ardınç kanlar içinde yere yığılırken Gökhan Coşkun ise olay yerinden kaçtı. Fatma Coşkun durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ardınç ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ardınç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİYİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN ARAMIŞ

Gökhan Coşkun'un 14 Eylül'de Fatma Coşkun ve Tuncay Ardınç'ın fotoğrafını paylaştığı ve yaklaşık 2,5 aydır Ardınç'ı aradığı ortaya çıktı. Gökhan Coşkun'un paylaşımında 'Mavi tişörtlü çocuğu arıyorum. İncirliova'da oturuyor. İsmi Tuncay olarak biliyorum. Başka da bilgi yok. Tanıyan kim olduğunu bilen varsa Allah aşkına bana haber versin' ifadelerine yer verdiği ve Ardınç ile eşi arasında bir ilişki olduğunu düşündüğü belirlendi.

Coşkun'un olaydan bir gün önce de yine sosyal medya hesabından 'Yarın karşıma kimi çıkaracaksan ona söyle, ölmeyi de öldürmeyi de göze alsın. Sabah oradayım' yazılı bir paylaşım yaptı.

'ŞİMDİ SENİ NE KADAR ÇOK SEVDİĞİMİ ANLAMIŞSINDIR'

Gökhan Coşkun'un olayın ardından yine sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarının olduğu bir fotoğrafı, 'Canlarım sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kötü günler geride kalacak sizi mutlaka bulacağım. Güzel gözlüm oğluma kızıma iyi bak. Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır. Canım ailem sizi de çok seviyorum. Allah'a emanet olun' yazılı paylaşım da bulunması da dikkat çekti.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

Gökhan Coşkun, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı'na gidip teslim oldu. Gökhan Coşkun'un işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Dehşeti yaşatmıştı Sosyal medyadan bu mesajı paylaştı: Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır

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