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    Dehşeti yaşadı... Baltalı saldırı

    İHA
    20.06.2018 - 13:33 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın İznik ilçesinde bir kadın komşusu tarafından baltalı saldırıya uğradı.

    Olay Mahmudiye köyünde meydana geldi. Daha önce beyin ameliyatı olan ve psikolojik problemleri olduğu iddia edilen 4 çocuk babası Kadir K. (63), eline balta alarak, eşinin akrabası olan Nefise A'nın evine gitti. Kadir K, elindeki balta ile 2 çocuk annesi Nefise A'ya (55) vurmaya başladı. Yaralanan kadının feryadına yakınları ve komşuları koştu. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı kadın İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nefise A, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, firar eden zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 

    Etiketler: Dehşet , baltalı saldırı , yaralı , son dakika , haberler
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