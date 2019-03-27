Dehşeti gördü, eve koştu: 'Babam annemi vurdu'

Olay, dün saat 12.30 sıralarında merkez Palandöken ilçesinde meydana geldi. Özgür P. ile Seher P., aralarındaki geçimsizlik nedeniyle geçen ağustos ayından itibaren ayrı yaşamaya başladı. Boşanma davası için adliyeye giden Seher P., 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı babasının evine dönerken sokakta kendisini bekleyen eşi Özgür P. ile karşılaştı. Özgür P., konuşma isteğini geri çeviren Seher P.'yi tabancayla vurup kaçtı. Karın boşluğu ve göğüs altına 3 kurşun isabet eden Seher P., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cinayet sonrası kaçan Özgür P. ise yaklaşık 2 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

'BABAM ANNEMİ VURDU'

Soruşturma sürerken, 2'si kız 3 çocuk annesi Seher P.'nin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olay sırasında çiftin kızları İ.P.'nin evin hemen önündeki parkta oynadığı belirlendi. İ.P.'nin çocuk parkının 20 metre uzağındaki iki apartman boşluğunda babası Özgür P.'nin annesini vurduğunu gördüğü belirtildi. Küçük kızın olay sonrası eve koşarak, "Babam annemi vurdu" dediği öğrenildi.

Kız kardeşleri Z.P. (8) ve İ.P. ile parkta oyun oynadıkları sırada babasının geldiğini söyleyen M.B.P. (9) de "Dışarıda oynarken babam geldi. Kardeşlerim de o parkta oyun oynuyorlardı. Babam beni çağırdı, arabaya gittim. 'Annen nerede?' dedi. Annem de adliyeye gitmişti. Sonra beni gönderdi. Annem döndüğünde eve çıkıyordu. Babam 'Seher' diye seslendi. Binanın yanına konuşmaya gittiler. Ben arkadaşımla top oynuyordum. Babam o sırada silahı çıkarmış annemi vurmuş" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI 1 HAFTA ÖNCE BİTMİŞ

Seher P.'nin anne ve babasıyla yaşadığı evin önüne taziye çadırı kuruldu. Başsağlığı dileklerini kabul eden Seher P.'nin kız kardeşi, ablasının evlendiği ilk günden beri şiddet gördüğünü söyledi.

Özgür P. hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararının 1 hafta önce bittiğini belirten Seher P.'nin kız kardeşi şunları anlattı:

"Severek evlendiler. Ablam 10 yıldır eşinden şiddet görüyordu. Z.'ye 3 aylık hamileyken feci şekilde dayak yedi. Darp raporları var. 3 kez babamın evine döndü. En son ağustos ayında ablam çocuklarıyla annem ve babamla yaşamaya başladı. Boşanma davalarının ilk celsesi görüldü. İkinci celse önümüzdeki aylarda yapılacaktı. Cani adam boşanmayı kabul etmişti ancak ablamı sürekli rahatsız ediyordu. Bu yüzden uzaklaştırma kararı aldırmıştı. 1 hafta önce uzaklaştırma kararı bitti. Dün de ev ve ziynet eşyalarıyla ilgili mal paylaşımı davası vardı. Hep birlikte adliyedeydik. Ablam da o adam da duruşmaya geldi. Duruşmadan çıktılar, ayrıldık. Ablam ve annem eve döndü. Eve girerken yolunu kesiyor, 'Anne müsaade et konuşalım' diyor. Ablam çantası ile telefonunu anneme veriyor. Annem apartmanda yukarı çıkarken silah sesini duyuyor. En ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, emniyette işlemleri tamamlanan Özgür P. ise hastanede yapılan sağlık kontrolü sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Özgür P. ilk sorgusunda, "Kendisine sinirlendim. Korkutmak için yaptım. Öldürme amacım yoktu, yaralamak için ateş ettim" dedi.