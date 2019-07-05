Dehşeti anlattı: Kesti, bıçakladı, arabayla üstümden geçti
İstanbul Avcılar’da geçtiğimiz şubat ayında, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz’ı (25) öldürmeye çalışan Emre Çiçek (25) ile arkadaşı Yunus Kıldır’ın yargılanmasına başlandı. Tutuklu Çiçek savunmasında, “Rabia bileklerini kesmesin diye plastik kelepçeyle bağladım. Falçata ve ekmek bıçağıyla vurdum. Amacım kurtarmaktı” dedi.
Ses tellerinden yaralandığı için zor konuşan Rabia Kaçmaz ise gözyaşları içinde başından geçenleri şöyle anlattı:
Emre Çiçek
“Arabayla bir yere götürdü. İçerde kimse yoktu. Ağzımı burnumu tutarak soluksuz bıraktı. Ellerime plastik kelepçe taktı. Falçatayla çenemden aşağıya doğru vurmaya başladı. Kafamı tekmeledi. Vurmasın diye falçatayı elimle tuttum. Bu sefer bavuldan bıçak aldı. Böbreklerime sapladı. Pantolonumu indirdi, taciz etti. Yastıkla boğmaya çalıştı, bıçakla boğazımı kesti. Sesim çıkmamaya başladı. Yunus’la birlikte beni önce çuvala sonra bagaja koydular. Göl kenarında beni çıkardı, arabayla üzerimden geçti. Tekrar çiğnemesin diye kendimi göle doğru yuvarladım. Söylediği her şey yalandır. Yanımdaki 425 lirayı da gasp etmiştir.”
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