Dehşete düşürmüştü... Yeni görüntüler ortaya çıktı
Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
Cep telefonu görüntülerinde genç bir kız önce balkonda ardından ise dışarıda silahlı kavgayı saniye saniye kayda alıyor. Kürtçe konuşarak yakınlarından yardım isteyen genç kızın çektiği görüntülerde, silahlı kavgada saldırıda kurşunların hedefi olarak yere düşenlerin ardından gözyaşı döktüğü anlaşılıyor.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Şanlıurfa Valiliği bir açıklama yaparak, "Büyük bir titizlikle adli makamların gözetiminde yürütülen adli soruşturma kapsamında, bugüne kadar adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konmuştur. Hastanede tedavi altında olan diğer 3 şüphelinin de durumları yakından takip edilmekte olup, sağlık koşulları uygun olur olmaz, adli makamların önüne çıkarılacaktır. Çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında dile getirilen, tarafsız ve bağımsız bir şekilde yürütülen adli ve idari soruşturmaya gölge düşürecek iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, bu tür iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle