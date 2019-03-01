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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (AA)
01.03.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Dehşete düşüren rapor! Parkta oynayan çocuğa nişan almış...

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Dehşete düşüren rapor! Parkta oynayan çocuğa nişan almış...

Pendik'te evinin penceresinden ateş ederek, çocuk parkında oynayan 7 yaşındaki H.D'nin silahla yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın yargılandığı dava kapsamında, olay yerinde yapılan keşfe ilişkin bilirkişilerce hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı. Bilirkişi raporunda, sanığın oturduğu dairedeki pencere kanadı açılarak yapılan bir atışın, mağdur H.D'nin bulunduğu konuma ve sırtında bulunan yara izi yüksekliğine isabet edebileceğinin belirlendiği aktarıldı

Pendik'te evinin penceresinden ateş açarak çocuk parkında oynayan 7 yaşındaki H.D'nin silahla yaralanmasına neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Barış Balcı'nın yargılandığı dava kapsamında, olay yerinde yapılan keşfe ilişkin bilirkişilerce hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada verilen ara karar gereği, 25 Ocak'ta, olayın meydana geldiği Pendik Dumlupınar Mahallesi Ekspres Sokak Numara 17'de bulunan bina ile çocuk parkında yapılan keşfe ilişkin bilirkişilerce hazırlanan rapor, mahkemeye sunuldu.

Bilirkişi raporunda, bahse konu yerin, etrafı duvarlarla çevrili 2 bloktan oluşan site olduğu, güney tarafında da çocuk oyun alanı bulunduğu belirtildi.

Çocuk parkı alanının beton duvarla çevrili olduğu aktarılan raporda, park ile ateş açıldığı iddia edilen binanın 4 nolu dairesinin kuzey penceresinin, birbirine cepheli olduğunun belirlendiği anlatıldı.

Raporda, binada bulunan 4 nolu dairenin kuzey penceresinin tarafına monte edilen sineklik tülü üzerinde yırtık şeklinde delinmeler bulunduğu ifade edildi.

Raporda, pencere ile mağdur arasında oluşturulan atış yolu ve atış açısına göre buradan yapılacak atışın, herhangi bir engelle karşılaşmadan mağdurun sırtına isabet edebileceğinin yüksek olasılık dahilinde olduğu bilgisi verildi.

Mağdur H.D'nin vücudundan çıkarılan metal parçanın, "kadeh" ya da "paraşüt" saçma olarak tabir edildiği aktarılan raporda, bu saçmanın sıkıştırılmış hava basıncı ile çalışan ateşsiz silahlarda kullanılmak üzere ham kurşundan imal edildiği, av bayilerinden rahatlıkla satın alınabileceği vurgulandı.

SANIĞIN OTURDUĞU DAİREDEN ATEŞ EDİLMİŞ

Mağdur H.D'nin vücudundan çıkarılan "kadeh-paraşüt saçmanın" tamamen parçalanmadığı ve taşıdığı formu büyük ölçüde kaybetmediği bildirilen raporda, bu nedenle saçmanın mağdurun vücuduna, ara hedef olmadan yani sekmeye uğramadan isabet ederek yaralanmasına yol açtığı vurgulandı.

Dosyada bulunan görüntülerde, 17 numaralı bina 4 nolu dairenin arka penceresinin açıldığının görüldüğü aktarılan raporda, bahse konu oda içerisindeki pencere kanadı açılarak yapılan bir atışın, mağdur H.D'nin bulunduğu konuma ve sırtında bulunan yara izi yüksekliğine isabet edebileceğinin tespit edildiği belirtildi.

Raporda, H.D'nin olay anında bulunduğunu söylediği konum ve sırtında bulunan yara izi yüksekliği göz önüne alınıp açısal olarak değerlendirildiğinde, mağdurun bulunduğu noktada sırtındaki yara izini oluşturabilecek saçmanın, Ekspres Sokak Numara 17 sayılı bina yönü ve birinci kat istikameti kuzey tarafından gelebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

OLAY

Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, 21 Ağustos 2018'de evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin sırtından yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Barış Balcı tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, sanık Balcı'nın "çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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