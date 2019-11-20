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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ERZURUM, (DHA)
20.11.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Dehşete düşüren olay! İki gün boyunca işkence yaptılar... Sözleri şaşkına çevirdi

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ERZURUM’da bir genci 2 gün işkence ettikten sonra Palandöken Dağı'na götürerek ayağından vuran ve banka kartlarıyla saat ile cep telefonunu gaspeden 2 kişi tutuklandı. Adliyeden çıkarılan zanlılardan Berat Polat (22) gülümseyerek kameralara, “İyi olur, kötü günlere biz alışığız” dedi.

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  • Gasptan tutuklandı kameralara gülerek ‘iyi olur’ dedi
  • Gasptan tutuklandı kameralara gülerek ‘iyi olur’ dedi
  • Gasptan tutuklandı kameralara gülerek ‘iyi olur’ dedi
  • Gasptan tutuklandı kameralara gülerek ‘iyi olur’ dedi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi. Pazartesi günü akşam saatlerinde evine giden M.Ç.Y. (30) ile karşılaşan Berat Polat (22) ve Yusuf Aykut (30) bilinmeyen bir sebeple tartıştı.

İddiaya göre Polat ve Aykut, M.Ç.Y.’yi götürdükleri bir evin banyosuna kilitledi. M.Ç.Y.’ye iki gün boyunca işkence eden Polat ve Aykut, Palandöken Dağı'na götürdü.

Burada M.Ç.Y.’yi ayağından vuran 2 kişi, banka kartları, saat ve cep telefonunu gaspettikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Şüphelilerin uzaklaşması sonrası bağırarak yardım isteyen M.Ç.Y.’nin yardımına bulunduğu bölge yakınındaki konutlarda yaşayanlar koştu. ;;

M.Ç.Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis 2 şüpheliyi aramaya başladı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin çalışmalara sonucu M.Ç.Y.’yi yaralamak ve gaspetmek suçlarından Berat Polat ve Yusuf Aykut yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İYİ OLUR, İYİ OLUR

Tutuklandıktan sonra polis ekipleri tarafından cezaevine teslim edilmek üzere adliyeden çıkarılan iki kişi araçlara bindirildi.

Zanlılardan Berat Polat, bindiği araçta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek “İyi olur, iyi olur. Kötü günlere alışığız biz” dedi.

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