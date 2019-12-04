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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.12.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Dehşete düşüren olay! Genç kızı kaçırıp yol kenarına attılar...

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Dehşete düşüren olay! Genç kızı kaçırıp yol kenarına attılar...

Konya’da kaçırılıp araçtan atılan genç kız, yerini tarif etmek için telefondan babasını görüntülü aradıktan sonra polis ekipleri tarafından bulundu.

Konya’da kaçırıldıktan sonra şehir merkezi çıkışında araçtan atıldığı iddia edilen genç kız, önce 112 Acil Çağrı Merkezini ardından babasını görüntülü arayarak yerini tarif etti. Polis ekipleri tarafından bulunan genç kız, araçtan atıldığı yere gelen anne ve babasına sarılarak gözyaşı döktü.

Konya'da, iddiaya göre bir lise öğrencisi 17 yaşındaki S.Ç., henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilden inen şahıs veya şahıslar tarafından Selçuklu ilçesinde bulunan okulunun önünden araca bindirilerek kaçırıldı. Beyşehir Caddesi'nden ilerleyen araç Konya Isparta karayoluna doğru giderken araçtaki şahıs veya şahıslar genç kızı bir süre sonra Akyokuş seyir tepesi civarında araçtan atarak kaçtı. Araçtan atılan genç kız, önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçerken S.Ç. cep telefonundan babasını görüntülü arayarak yerini tarif etmeye çalıştı. Genç kızın, bulunduğu yer civarında televizyon antenlerinin olduğunu belirtmesi üzerine mevkisinin Akyokuş civarındaki televizyon antenleri olduğu anlaşıldı. Polis ve sağlık ekipleri de genç kızın bulunduğu mevkiye yönlendirildi.

Dehşete düşüren olay Genç kızı kaçırıp yol kenarına attılar...

AİLESİ ÇOCUKLARINA KAVUŞTU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polis ekipleri tarafından yol üzerinde yürürken bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi S.Ç., polis otosuna alındı. S.Ç., polis otosunda oturduğu sırada ailesi olay yerine geldi. Bu sırada kızlarını gören babası B.Ç., annesi G.Ç. ve yakınları genç kıza sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Kızına sarılan baba, "Babam, babam" diyerek ağlarken, amcası, "Elleri kırılsın" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Daha sonra genç kız sağlık kontrolü için olay yerine gelen ambulansla alınarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Lise öğrencisi S.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ailesinin kızlarını kaçıran kişi veya kişilerden şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı.

Dehşete düşüren olay Genç kızı kaçırıp yol kenarına attılar...


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