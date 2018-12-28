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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.12.2018 - 20:34, Son Güncelleme:

Dehşete düşüren olay! Anne ve babasının cansız bedenlerinin başında ağlayarak bekledi...

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Dehşete düşüren olay! Anne ve babasının cansız bedenlerinin başında ağlayarak bekledi...

Emekli uzman çavuş, 8 yaşındaki yeğeninin gözü önünde kardeşini ve eniştesi öldürdü

İZMİR’in Bergama ilçesinde, emekli uzman çavuş Ali Rıza A. (55), tartıştığı eniştesi Taner Cengiz’e (44) ateş edecekken araya giren kardeşi Nesrin Cengiz’i (43) vurdu. Eniştesine de 6 el ateş eden Ali Rıza A. polise giderek teslim oldu. Cengiz çifti, olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Çiftin 8 yaşındaki çocuğu ise polisler gelene kadar anne babasının cansız bedenlerinin başında ağlayarak bekledi.

Olay bugün saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Seyfi Bey Sokak’ta meydana geldi. İki katlı binanın üst katında annesi ile yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen emekli uzman çavuş Ali Rıza A., alt katta ailesi ile yaşayan kardeşi Nesrin Cengiz’in evine gitti. İddiaya göre Ali Rıza A. ve kahvede garson olarak çalışan eniştesi Taner Cengiz arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali Rıza A., belinden tabancasını çıkartıp, eniştesine doğrultu. Bu sırada aynı odada oğlu K.A. ile oturan Nesrin Cengiz, eşi Taner Cengiz’i korumak için ağabeyinin önüne geçti. Ali Rıza A.’nın tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulan Nergiz Cengiz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza A., daha sonra ağlayan yeğenin gözü önünde, tabancasını eniştesi Taner Cengiz’e doğrultup, art arda ateşledi. Taner Cengiz de vücuduna isabet eden 6 kurşunla yaşamını yitirdi.

Dehşete düşüren olay Anne ve babasının cansız bedenlerinin başında ağlayarak bekledi...

Ali Rıza A., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, "Kardeşim ve kocasını öldürdüm" diyerek, teslim oldu.

Eve sağlık ekipleri ile giden polis, çiftin çocukları K.A.’yı cesetlerin başında ağlarken buldu. K.A., sakinleştirilip, yakınlarına teslim edilirken, Cengiz çiftinin cesetleri ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Polisi soruşturma başlatırken, Ali Rıza A.’nın işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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