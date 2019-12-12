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İHA
12.12.2019 - 20:36, Son Güncelleme:

Dehşete düşüren görüntüler... Kafasında kurtçuklar...

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Dehşete düşüren görüntüler... Kafasında kurtçuklar...

Kahramanmaraş’ta özel bir bakımevinde kaydedildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasında kurtçuklar türediği görülen görüntüler dehşete düşürdü.

İddiaya göre, geçen yıl Dulkadiroğlu ilçesinde özel bakımevinde kalan Mehmet M’nin kafasındaki açık yarasında kurtçuklar türedi. Yaşlı adamın geçen yıl çekilen görüntülerin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bakımevinde kalan muhtaç yaşlıların aynı yatakta iki kişi yattıkları, kimisini de yer yatağında yatmaya çalıştıkları iddia edildi.

Dehşete düşüren görüntüler... Kafasında kurtçuklar...

Bir başka hasta yakını A.C. ise, bakımevindeki dedesinin yanına bayram ziyareti için gittiğini ve dedesinin banyoda unutulduğunu iddia ederek, “Dedemi bayram gününde ziyarete gitmiştik ve dedemin bakımevinde olmadığını söylediler. Daha sonra dedemin banyoda unutulduğunu öğrendik. Kurumla sorunlar yaşamıştık ve böyle bir hatanın nasıl yapıldığını sormuştuk. Bu ilgisizliklerden dolayı hasta da oluyorlar” ifadelerini kullandı.

 

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