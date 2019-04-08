Dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı! ‘Senin için ölürüm’ deyince…

İzmir'in eğlence merkezi Alsancak'ta işlenen vahşi cinayetin ayrıntılarına ilk kez Yeni Asır ulaştı. Cinayet kurbanı 29 yaşındaki Mustafa Demir'in, kendisini tekme tokat ve demir çubukla öldüren patronu olan bar işletmecisi Hasan Yücel'e, ölmeden dakikalar önce, 'Ben senin için ölürüm abi' dediği ortaya çıktı. Ağabey kardeş gibi birbirine yakın olan ikilinin birlikte son fotoğraflarını Yeni Asır çekerken, katil zanlısı Yücel'in halen arandığı öğrenildi.

RUHSAT SORUNLARI VARDI

Yeni Asır'ın haberine göre; Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Bornova Sokağı'nda işlenen vahşi cinayet, 5 Nisan Cuma gecesi saat 02.00'da bir bar önünde yaşandı. Ruhsat sorunlarından dolayı aylardır mühürlü olan 'İzmirim 1922' isimli barın işletmeciliğini yapan Hasan Yücel, iddiaya göre mekanında garson olarak çalışan ve aynı zamanda korumalığını yapan Mustafa Demir'i de yanında götürerek arkadaşları ile birlikte alkol almaya başladı.

AŞIRI ALKOL ALMIŞTI

Mustafa Demir bir yandan alkol alıp, bir yandan da cep telefonuna gelen aramaları yanıtlarken, patronu Yücel aşırı derece aldıkları alkolün de etkisi ile bir anda sinirlendi. Yücel, "Kapat artık şu telefonu. Sen ne biçim korumasın? Bir kere sen benimle aynı masada niye içiyorsun? Senin beni koruman gerekmiyor mu?" diyerek tepki gösterdi. Aralarında ağabey kardeş ilişkisi olduğu öğrenilen Demir iddiaya göre "Abi gözünü seveyim bak. Böyle konuşma. Ben senin için ölürüm" yanıtını verdi. Hasan Yücel de bunun üzerine "Öl o zaman lan" diyerek Mustafa Demir'i tekme tokat dövmeye başladı. Mekanda başlayan tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Kavga sırasında Yücel'in demir çubuk kullandığı iddia edildi. Arbede sırasında düşen ve başını kaldırım taşına çarptığı öne sürülen Demir yerde kanlar içinde kalırken, patronu Yücel talihsiz gence yerde birkaç tekme daha attı.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Çevredekiler, bilincini kaybeden ve yerde kanlar içinde yatan Demir için olay yerine ambulans çağırırken, talihsiz gencin hareketsiz halde yattığını fark eden Yücel paniğe kapılarak olay yerinden kaçtı. Demir'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, Yücel'in yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İŞTE O SON FOTOĞRAF

ALSANCAK Bornova sokağında 'İzmirim 1922' isimli barın işletmeciliğini yapan Hasan Yücel ile aynı yerde garson olan Mustafa Demir ile son olarak Yeni Asır görüşmüş, ikiliyi aynı karede fotoğraflamıştı. Cinayetten haftalar önce Yeni Asır'ın görüştüğü katil zanlısı Hasan Yücel, geçen yıl Temmuz ayında açtığı barın ruhsatının iptal edilmesi için çeşitli gerekçelerle kendisine ceza kesildiğini, işyerinin sürekli mühürlenmesi nedeni ile ekonomik sıkıntıya düştüğünü ve çalışanlarına para ödeyemediğini söylemişti. Ölen Mustafa Demir de patronu Hasan Yücel'in işlerinin bozulması nedeni ile hem patronunun hem de kendisinin ekonomik olarak dara düştüklerini ifade etmişti.





