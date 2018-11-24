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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
24.11.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

Dehşet veren detaylar! ''Benim annem öldüremem, sen öldür''

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Dehşet veren detaylar! ''Benim annem öldüremem, sen öldür''

TOKAT’ın Zile ilçesinde evde boğularak öldürülen işçi emeklisi Hasan Hüyük (66) ile birlikte yaşadığı Hatice Korkmaz’ın (72) cinayet şüphelileri, kadının oğlu M.K. ile arkadaşı O.K. (36) çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden O.K. tutuklandı. O.K. ifadesinde Hüyük’ü M.K.’nın öldürdüğünü, Korkmaz’ı ise ’Benim annem olduğu için ben öldüremem, sen öldür’ deyince kendisinin boğduğunu söyledi.

Olay, 20 Kasım’da Zile ilçesi Şeyhali Mahallesi’nde bir müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık bir aydır birlikte yaşayan Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz’dan haber alamayan komşuları, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Hüyük ve Korkmaz’ın cesetleriyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hasan Hüyük ve Hatice Korkmaz’ın cesetleri, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan otopside Hüyük ve Korkmaz’ın boğulduğu belirlendi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hasan Hüyük’ün cenazesi önceki gün Zile’de, Hatice Korkmaz’ın cenazesi ise Ankara’da toprağa verildi. 

’OĞLUYLA BİRLİKTE ÖLDÜRDÜK’

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, çiftin yaşadığı evden en son O.K.’nın çıktığı belirlendi. Bunun üzerine polis, Niğde’deki evinde olduğu belirlenen O.K.’yı gözaltına aldı. Çifti iple boğarak öldürdüğü belirlenen O.K.’nın evden de 4 altın bilezik, 2 küpe ve alyans yüzükleri aldığı saptandı. Bilezikleri Niğde’de bir kuyumcuya sattığı tespit edilen şüphelinin üstünde yapılan aramada ise çifte ait alyans yüzük ve 2 küpe bulundu.

O.K. emniyetteki ifadesinde cinayeti Hatice Korkmaz’ın öz oğlu M.K. ile birlikte işlediklerini söyledi. M.K.’nın Hasan Hüyük’ü iple boğduğunu, Hatice Korkmaz’ı ise dövdüğünü ifade etti. M.K.’nın kendisine, ’Benim annem olduğu için ben öldüremem, sen öldür’ demesi üzerine Hatice Korkmaz’ı kendisinin boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. O.K.’nın ifadesi üzerine Hatice Korkmaz’ın oğlu M.K. da Ankara’da gözaltına alındı. Şüphelinin Tokat’a getirileceği belirtildi.

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Son 24 saatte ne oldu? (24.11.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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